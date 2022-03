Guardia Nacional investiga abuso de varios de sus elementos en el municipio de Ecatepec

Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Luego de que se diera a conocer una grabación en donde se ve a elementos de la Guardia Nacional cometiendo abusos en contra de ciudadanos en Ecatepec, Estado de México, la institución aseguró que las investigaciones ya se encuentran en marcha para deslindar responsabilidades.

Según los testimonios de las víctimas, un hombre y una mujer, los guardias abusaron de ellos de forma física y sexual. Tras los sucesos, acudieron a la Fiscalía de la entidad donde su denuncia no fue correspondida por falta de competencias para abordar el caso.

“La Guardia Nacional informa que hoy, tras darse a conocer un video en medios sobre posibles actos fuera de la ley por parte integrantes de nuestra Institución en Ecatepec, EdoMéx, personal de Asuntos Internos se trasladó al lugar para iniciar las indagatorias correspondientes”, explicó el organismo en un breve comunicado que compartió.

Fueron dos casos diferentes, el de Ezequiel y el de Virginia. En el primero, el afectado narró que fue abordado por los elementos que le marcaron el alto con el argumento de un revisión. Luego de aceptar, el sujeto fue subido en contra de su voluntad a la unidad donde, dijo, lo golpearon y violaron con una de las armas.

La Guardia Nacional fue creada por decreto presidencial en 2019 por López Obrador. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

“Me subieron a la camioneta y me pusieron abajo en el piso. Después me pusieron una bolsa. Cada vez que se paraba la camioneta se bajaban y me pegaban. Me decían que me iban a matar. (En un momento), me bajaron los pantalones y me comenzaron a pegar”, declaró en entrevista para los micrófonos de Multimedios Televisión.

Respecto a lo vivido por Virginia, la mujer refirió que fue detenida por la unidad identificada con la clave GN303317. La grabación a la que hacen referencia tanto medios, redes y la propia Guardia Nacional se trata de los hechos narrados por la denunciante.

“Ellos irrumpieron en mi domicilio. Se brincaron. Yo en ningún momento les abrí ni nada por el estilo. Ellos ingresaron a mi domicilio. Uno de los elementos me tomó por el brazo y me sometió contra la pared. Yo dándole la espalda al guardia. Este me comenzó a tocar, me tocó los senos y mi parte íntima por debajo de la ropa”, describió Virginia.

La Guardia Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Gracias a las cámaras aledañas, se aprecia como un guardia nacional tiene sujeta a la víctima por el cabello en las afueras de su casa. Portando armas largas, los demás compañeros fueron testigos de los hechos sin impedirlo. “Me tomaron del cabello y me llevaron caminando hacia otra casa. Uno de los elementos me recibió con una cachetada y dijo ‘es esta’”, aseguró.

A falta de una determinación oficial, los integrantes de la patrulla GN303317 serían los mismo que agredieron a Ezequiel, pues este reconoció plenamente a uno de los implicados. La denuncia, así como el inicio de las indagatorias se dieron el jueves tres de marzo. Las agresiones ocurrieron un día antes.

“Agradecemos la observancia del noticiero que informó sobre el hecho y reiteramos que en la Guardia Nacional no toleraremos ninguna acción que contravenga los principios que rigen a la G.N. cuyo primordial objetivo es velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, concluye el texto de la autoridad policial.

