A pesar del testimonio de Zaldívar, AMLO no denunciará a Felipe Calderón por caso ABC

Fotos: cuartoscuro

A pesar que Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció haber sido presionado por el ex presidente, Felipe Calderón, para modificar el proyecto de sentencia sobre el caso de la Guardería ABC, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no interpondrá una denuncia contra el político panista.

Si bien el mandatario aclaró que no iniciaría ninguna acción legal en contra de los ex presidentes de México, sí cuestionó las acciones de Calderón durante su sexenio, asegurando que además de robarse la presidencia, desató una guerra.

“Eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial, y hay pruebas suficientes y luego (...) voló con el estado mayor y con los mandos del ejercito, a Uruapan, vestido de militar”

Así fue como el presidente recordó la ocasión en la que Felipe Calderón Hinojosa, visitó Apatzingán, ubicado en el estado de Michoacán, vestido con una chaqueta y gorra verde olivo en compañía de los integrantes de su gabinete de seguridad. “Fue a declarar la guerra” aseguró el hoy mandatario de la República mexicana.

(Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

Ante ello, el presidente acuso a Calderón y al entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna de no querer dar una explicación sobre el “asunto” haciendo referencia al periodo conocido como “La Guerra contra el Narcotráfico”.

“Hubo asesinatos, no solo de delincuentes, o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes, empezaron a hablar de “daño colateral” (término que se usa en) la guerra, y perdieron la vida funcionarios y desde luego, militares”, atajó.

Como ya se mencionó, en enero de 2007, solo unas semanas después de comenzar su mandato y declarar la guerra al narcotráfico, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, acudió a una base militar del estado de Michoacán vestido como soldado.

De acuerdo con cifras recopiladas por organizaciones y grupos independientes, en México fueron asesinadas alrededor de 350 mil personas y más de 72 mil fueron desaparecidas debido a la militarización y la salida de soldados de los cuarteles para combatir la llamada “Guerra contra el Narco”.

Ante ello López Obrador cuestionó: “¿Qué no se dio cuenta quién era su secretario de seguridad Publica? ¿Qué no se dio cuenta? ¿no ordenó que la secretaria de marina se dedicara a esa guerra, que no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabia él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso, que no sabía de las masacres?”

El entonces presidente Felipe Calderón, al poner en marcha el Operativo Conjunto Michoacán.

Cabe recordar que actualmente Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue arrestado en Estado Unidos a petición del Departamento de Justicia de dicho país, debido a la presunta responsabilidad de cooperar con el Cártel de Sinaloa para traficar droga al país norteamericano.

A la par, el presidente comentó que Felipe Calderón también debe pagar por la posible responsabilidad que tuvo en los eventos ocurridos en la Guardería ABC en donde 49 menores perdieron la vida, ya que acusó que partido blanquiazul hizo uso de la fuerza federal para poder obtener la victoria de la campaña política en el estado de Sonora.

En su momento, tras el incidente, acusaciones de las familias que perdieron a sus hijos e hijas, señalaron que el gobierno federal, dirigido en aquel entonces por Felipe Calderón, habría protegido a la familia de Margarita Zavala (conyugue del mismo) puesto que ésta estaba presuntamente relacionada en el caso de la Guardería ABC.

