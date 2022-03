López-Gatell negó que el Covid prolongado sea una nueva enfermedad

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell, habla durante una conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

A dos años del inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, una de las preocupaciones que atañe a la población es el COVID prolongado o long Covid, la cual es un conjunto de alteraciones en la que, los síntomas de la enfermedad podrían persistir por varias semanas, meses o años, incluso después de la infección.

Ante esto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que el long Covid suele presentarse con mayor incidencia en personas que presentaron un cuadro grave de Covid-19.

“Las pueden padecer personas que han tenido Covid o que han estado hospitalizados, las presentaciones de estos síntomas son variables y la verdad no todas son atribuibles directamente al virus. Una parte importante mayoritariamente a estos síntomas se asocian con el periodo de recuperación de una enfermedad que ha causado hospitalización prolongada”, explicó.

Asimismo, destacó que entre algunas de las afectaciones podrían estar la pérdida mestrual en las mujeres, cambios en el peso corporal, atrofia, periodo de recondicionamiento de la fuerza física, ansiedad, depresión, insomnio, pérdida de cabello, entre otros.

No obstante, contrario a lo que se ha especulado, el funcionario puntualizó que en ocasiones, estas afectaciones no podrían ser únicamente atribuidas a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 y ahondó que el Covid prolongado no podría catalogarse como un padecimiento nuevo.

Los síntomas podrían persistir aún después de la infección (Foto: REUTERS/Amir Cohen)

“La caracterización de estos síntomas en algún momento se le ha llamado el Covid prolongado y algunas personas piensan que se trata de una nueva enfermedad (...) Por ahí había una propuesta de que se agregara a la lista de enfermedades de vigilancia epidemiológica en México el covid prolongado, desde el punto médico carece de sentido, porque no es una enfermedad específica que haya que vigilar como tal. Muchas enfermedades pueden causar este conglomerado muy heterogéneo de síntomas”, añadió.

Por ello, López-Gatell dijo que llevar a cabo un censo o registro específico sobre esta condición de salud, no tiene mucho fundamento técnico de utilidad en la salud pública.

“Eso no quiere decir que las personas que tengan este tipo de situaciones quedan desatendidas, todas las personas en México tienen derecho a la protección de la salud. Esto está consagrado en el artículo cuarto de la Constitución (...) toda persona tienen la posibilidad de ser atendida si tiene uno, dos o 30 de estos síntomas que acompañan al covid prolongado ”, dijo.

hasta el pasado lunes 28 de febrero se registraron 5 millones 508 mil 629 contagios totales y 318 mil 149 fallecimientos (Foto: Cuartoscuro)

El subsecratario esclareció que los Institutos de Salud dentro del país han estado colaborando con las autoridades gubernamentales para conformar protocolos de atención clínica estandarizados para ser eficientes.

Cabe recordar que hasta el pasado lunes 28 de febrero se registraron 5 millones 508 mil 629 contagios totales y 318 mil 149 fallecimientos desde que inició la emergencia sanitaria. Con estos números, en las últimas 24 horas se sumaron a las estadísticas 2 mil 524 contagios y 63 muertes.

Sobre los casos activos confirmados, la Secretaría de Salud (Ssa) en los últimos 14 días (del 15 al 28 de febrero) los estados con más contagios sintomáticos y con mayor actividad viral son los siguientes: Ciudad de México con 10 mil 141 casos, Estado de México (3 mil 595), Puebla (3 mil 022), Veracruz (2 mil 864), Nuevo León (mil 626), Sinaloa (mil 599); Guanajuato (mil 385), Oaxaca (mil 327) y Querétaro, con mil 158 casos.

