Gabriel Quadri señaló a AMLO de despreciar a instituciones: “Ambición y embriaguez de poder”

Gabriel Quadri se refiere a López Obrador como Calígula (Foto: Twitter/@g_quadri)

Gabriel Quadri publicó en Twitter un mensaje en el que habla del emperador romano Calígula, quien es conocido por su infame reputación, por sus desvaríos mientras estuvo en el poder, así como sus comportamientos tiránicos y los excesos en los que vivió.

En él escribió que “Calígula personifica una improbable conjunción de vulgaridad, ignorancia, cinismo, ineptitud, rencor, frustración, resentimiento, soberbia, narcisismo, perversión, corrupción, incompetencia, ambición y embriaguez de poder, y desprecio por las instituciones y la legalidad...”, de acuerdo con el diputado.

Sin embargo, este mensaje no solo fue para recordar al tirano que murió asesinado a manos de varios senadores, sino que es una forma del diputado para hablar de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y es que a pesar de que el mensaje no lo diga explícitamente, Quadri se ha referido en anteriores ocasiones a Andrés Manuel con el nombre de aquel joven tirano romano.





Comentario de Quadri acerca de Calígula (foto: Twitter/@g_quadri)

En otro comentario exhorta a no olvidar la Casa Gris, como se le conoce a la mansión millonaria en la que reside José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO, que derivó en una confrontación entre Carlos Loret de Mola y el presidente cuando este mostró en la mañanera su presunto sueldo. También aludió la recesión económica y la delincuencia, rematando con que “No hay soltar a Calígula...”.

De igual forma cuando criticó que el gobierno no se pronunció en contra de la invasión Rusa a Ucrania, comentando que era un momento negro para la política exterior en México, ya que “el gobierno de Calígula” solo recurría a frases anodinas y gastadas.

“Mientras tanto, jerarcas del sector privado, salameros (sic.), van a limpiar los zapatos de Calígula dentro de su palacio. Igualito que los empresarios venezolanos con Chávez. No saben o no quieren saber lo que les espera...” escribió con respecto a la comida que el mandatario tuvo con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 22 de febrero.

En otro criticó la decisión de AMLO de vivir dentro del Palacio Nacional, así como cuando llamó a Arturo Zaldívar “Lacayo de Calígula” cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que Felipe Calderón lo había presionado para que la prima de Margarita Zavala no fuera afectada por las investigaciones de la tragedia en la Guardería ABC, entre otros casos.

Quadri expresó su teoría sobre el ataque de AMLO y la 4T contra el INE (Foto: Twitter/@g_quadri)

El polémico diputado ha mostrado su descontento hacia la presidencia de AMLO a través de sus constantes publicaciones en la red social, aunque le concedió que la vacunación dentro del país estaba bien organizada. De igual forma, el diputado por la bancada de la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD), ha estado envuelto en polémicas debido a sus comentarios.

Una de las más recientes es aquella en la que fue señalado de transfóbico, pues insultó a la diputada trans Clemente García de la bancada de Morena con quien tuvo una confrontación en la Cámara de Diputados. Comentó por Twitter que pondría una denuncia pues “hombres de Morena, vestidos de mujer, altos y corpulentos” lo habían atacado. Después se refirió a Morena como un “partido trans”.

De igual forma estuvo en el ojo de la mirada pública cuando comentó que las personas que se pronunciaban en contra de las corridas de toros (las cuales el diputado y ambientalista admira) que no fueran 100% veganos, era “pura hipocresía” pues debían pronunciarse también en contra de la ganadería, la pesca y cualquier forma de explotación animal. Lo anterior debido a la prohibición de las corridas de toros aprobada por la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: