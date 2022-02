Lorenzo Córdova: “Si la Revocación de Mandato va es gracias al INE”

Lorenzo Córdova garantizó la realización de la Revocación de Mandato el próximo 10 de abril (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que si la revocación de mandato se está realizando de la mejor manera posible y con imparcialidad es gracias a este órgano electoral y su trabajo a favor de la democracia.

Por medio de un mensaje compartido en sus redes sociales, el funcionario electoral negó que la institución que preside esté obstaculizando esta consulta popular, pues está dedicando todo su empeño en que se lleve a cabo.

“Es falso que el INE pretenda obstaculizar la revocación de mandato, todo lo contrario. Si la revocación de mandato va es gracias al INE y a las miles de personas que están siendo capacitadas para instalar las casillas, recibir y contar el voto de sus vecinos el próximo 10 de abril”, señaló.

Asimismo, afirmó que continuará dando todos los pasos necesarios para garantizar el derecho a participar en la jornada que decidirá si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continuará en su cargo o no.

En este mismo mensaje, Córdova Vianello destacó que el Consejo General del INE aprobó la realización de tres foros nacionales de discusión sobre la revocación de mandato para conocer las diferentes opiniones que existen por este proceso.

El INE desarrollará tres foros de discusión sobre la revocación de mandato (Foto: Cuartoscuro)

La realización de estos eventos responde a lo escrito en la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual exhorta al INE a desarrollar al menos dos foros de este tipo para promover la participación de la ciudadanía.

Estos tres encuentros ya programados se llevarán a cabo en la Ciudad de México 25 y 31 de marzo, así como el 3 de abril para cerrar con el ciclo. Adicionalmente, se realizarán ejercicios similares en los 32 estados de la República y a nivel distrital.

Participarán personas que han manifestado públicamente su opinión en torno a este proceso, mismas que dialogarán las dos posturas previstas por la ley, que el presidente deje su puesto por “pérdida de confianza” o se mantenga en Palacio Nacional.

“Los encuentros serán conducidos por la Coordinación de Comunicación Social del INE con absoluta imparcialidad y objetividad como suele caracterizarse su trabajo garantizando así la equidad entre dos posicionamientos de los participantes”, mencionó Lorenzo Córdova.

La 4T ha acusado al INE de querer estropear este ejercicio democrático (Foto: INE)

Finalmente, el funcionario electoral destacó que el objetivo de estos tres foros es impulsar la discusión de las diversas posturas de la revocación de mandato para que las personas obtengan más elementos para decidir su participación en este “inédito proceso democrático”.

Este mensaje llegó en medio de una disputa de declaraciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el supuesto entorpecimiento de la revocación de mandato por parte del INE con acciones como una suspensión temporal por falta de presupuesto o con la veda electoral.

También el propio AMLO ha acusado a este órgano electoral de intentar sabotear la consulta debido al bajo número de casillas que colocarán.

“Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además, les costó 500 millones la colocación de las casillas para la consulta de la vez pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones ya son mil 700, mil 800 millones, entonces ¿Cómo están las cuentas? Va acostar dos, tres veces más. Eso lo voy a dar a conocer, imagínense, va a ver municipios en donde no van a instalar una casilla. ¿Qué no es eso una afrenta a la democracia?”, señaló.

López Obrador aseguró que esto se debía a que “los señores están en contra de la transformación del país” y reprochó que ellos deberían de “situarse por encima de intereses particulares y partidistas” así como asumir el papel de jueces y cumplir con la democracia.

