López Obrador negó “estar cansado” de su labor como político

(Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a señalar que al terminar su sexenio se retiraría de la política, durante un recorrido que realizó con la prensa en Palacio Nacional, el pasado 23 de febrero.

“Yo termino y me jubilo, me voy a Palenque, ya, termino un ciclo, y no me vuelvo a meter en política porque ya no me va a corresponder y porque quiero que las nuevas generaciones se hagan cargo de la conducción del país”.

En dicho lugar, el mandatario habría comentado que “ya no podía más” y que “estaba cansado de la labor política”, ante ello, Andrés Manuel aseguró que su declaración fue malinterpretada por los medios.

“Voy a jubilarme y ya no voy a volver a tener participación política en nada, ya cierro mi ciclo, eso fue lo que dije”, aseguró el mandatario.

Asimismo, durante la conferencia señaló que el tema es parte de “la manipulación” por parte de los medios y retomó la situación que actualmente vive Ucrania, asegurando que es un tiempo “decadente” en el manejo informativo.

“En el manejo por ejemplo de la intervención de Rusia a Ucrania, hay mentiras al por mayor, (...) es una vergüenza, es mundial, entonces aquí nuestros adversarios, los conservadores están desquitados, buscando todo para afectarnos”, aseguró.

Respecto a su mandato, López Obrador reiteró: “Me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo, la gente decide que continúe, también si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos que nos depara el destino, pero si termino mi mandato, pues me he propuesto no dejar obras inconclusas, y esto implica que debo de trabajar 16 horas diarias para hacer de seis años doce años” aseguró.





Información en desarrollo...