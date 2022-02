Revocación de Mandato: Epigmenio Ibarra dijo que Lorenzo Córdova “sabotea la consulta”

Epigmenio Ibarra salió en defensa de la Revocación de Mandato (Fotos: Cuartoscuro/EFE)

El periodista y productor Epigmenio Ibarra volvió a salir en defensa de la consulta popular de Revocación de Mandato, la cual ha sido impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras poner en tela de juicio el papel que juega el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pues aseguró que la “sabotea”.

A través de su cuenta de Twitter, lugar en donde el propietario de Argos Comunicación ha expresado su incondicional apoyo a López Obrador, así como también a su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y al partido que llevó a la presidencia Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Ibarra mencionó que la consulta popular “no es el capricho de un hombre”.

“No es el capricho de un hombre Es una conquista ciudadana Es un derecho inalienable consagrado en la Constitución. Es un deber del @INEMexico cumplir la ley y organizarla para que la ciudadanía se exprese @lorenzocordovav sabotea la consulta de Revocación de Mandato #QueSeVayaYa”, redactó Ibarra por medio de redes sociales.

El periodista aseguró que Córdova "sabotea la consulta" (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Sin embargo, no fue la única publicación en donde expresó su descontento hacia el consejero presidente del órgano electoral, pues en otro post también lo acusó de no haber efectuado de manera plena la consulta en donde la sociedad aprobaba o rechazaba el Juicio a Expresidentes.

“Saboteo @lorenzocordovav la consulta #JuicioAExpresidentes. Ahora hace lo mismo con la de revocación de mandato. No es un árbitro electoral, imparcial, ni eficiente. No defiende la democracia. No respeta lo que la Constitución le ordena a él y al @INEMexico. ¡Que se vaya ya!”, redactó.

El 22 de febrero, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad un gasto de mil 692.5 millones de pesos para la realización de la Revocación de Mandato.

AMLO cuestionó el manejo de recursos del INE (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, durante su conferencia matutina del 24 de febrero, López Obrador cuestionó el manejo de recursos del INE, pues aseguró que la Revocación de Mandato les “va acostar dos, tres veces más” que la consulta pasada.

“Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además, les costó 500 millones la colocación de las casillas para la consulta de la vez pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones ya son mil 700, mil 800 millones, entonces ¿Cómo están las cuentas? Va acostar dos, tres veces más. Eso lo voy a dar a conocer, imagínense, va a ver municipios en donde no van a instalar una casilla. ¿Qué no es eso una afrenta a la democracia?”, señaló el mandatario.

Además, el Jefe del Ejecutivo aseguró que esto se debía a que “los señores están en contra de la transformación del país” y reprochó que ellos deberían de “situarse por encima de intereses particulares y partidistas” así como asumir el papel de jueces y cumplir con la democracia.

Ciro Murayama explicó el manejo de recursos que ha aplicado el INE en las consultas que ha impulsado AMLO (Foto: EFE/Instituto Nacional Electoral)

Ante las declaraciones del tabasqueño, el consejero del INE, Ciro Murayama señaló que la consulta pasada fue menos costosa porque los ciudadanos se capacitaron con recursos de la elección federal del 2021, con un gasto adicional de 528 millones de pesos.

Por ello, al no realizar elecciones federales este 2022, se debe capacitar a las personas “desde cero”, es decir, visitar en su domicilio al 13% del padrón electoral.

“En 2021 eso se hizo con recursos de la elección federal, que financió la mayor parte del costo de la consulta popular. En 2022 todo el costo va directo a la Revocación de Mandato”, sentenció Murayama en su cuenta oficial de Twitter.

La consulta de Revocación de Mandato se tiene prevista a realizarse el próximo 10 de abril.

