Senado mexicano pidió buscar “una salida sin violencia” al conflicto entre Rusia y Ucrania

El Senado mexicano exhortó a salida pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. (Foto: EFE/José Pazos)

El Senado de la República lamentó el inicio de las operaciones bélicas por parte de Rusia en Ucrania, por lo que exhortó a buscar una salida pacífica al conflicto.

En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal lamentó lo que sucede en estos momentos en aquella región del mundo, por lo que a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado urgente para buscar una solución pacífica.

“Desde el @senadomexicano hacemos un llamado urgente para buscar una salida sin violencia al conflicto y el restablecimiento de los Acuerdos de Minsk. Las poblaciones hermanas (en Rusia viven millones de personas ucranianas) no se merecen nuevos derramamientos de sangre”, escribió en la red social.

En otro mensaje que aparece fijado, Monreal Ávila destacó que por semanas, el mundo ha observado con ansiedad el despliegue de tropas rusas a lo largo de las fronteras con Ucrania. “Hoy, las ciudades y aeropuertos de ese país están siendo atacados por aire y tierra. El continente europeo enfrenta su mayor guerra en 80 años”, resaltó.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, destacó que en el Día de la Bandera nacional, “México siempre enarbolará la bandera de la paz y siempre rechazará el uso de la fuerza”, escribió en Twitter.

El miércoles, los integrantes de la Jucopo se reunieron con el canciller Marcelo Ebrard, para explicar la posición de México en el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros temas.

Esta mañana, Ebrard Casaubón reiteró la postura de México de un rechazo de la fuerza por la reciente invasión militar de Rusia a Ucrania, sin embargo, destacó que “México mantiene su diálogo con Rusia”.

“Nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa, es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando, desgraciadamente, en este conflicto”, dijo.

En conferencia de prensa virtual sobre la situación en territorio ucraniano, el secretario de Relaciones Exteriores comentó que el país ha recomendado desistir del uso de la fuerza para resolver el conflicto.

(Foto: SRE)

“La posición de México ha sido muy clara, tanto en la etapa anterior como a partir de ayer en la noche y lo seguirá siendo: vamos a estar muy claramente en contra del uso de la fuerza, en contra de que se ponga en duda la integridad de un país independiente como es Ucrania”, resaltó.

Por su parte, el embajador de México ante Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, hizo un recuento de la postura mexicana ante el conflicto. Recordó que Rusia en días pasados había asegurado que no iba a llevar a cabo ningún ataque, en lo que hasta ahora se había confiado. También indicó que ahora se está a la espera de un proyecto de resolución por parte de Estados Unidos, para saber sobre la acciones que se llevarán a cabo de cara al conflicto.

“No tenemos en la ONU, información sobre el verdadero alcance de la ‘operación militar especial’ del presidente Putin”, sostuvo el representante mexicano ante ese organismo.

En tanto, la embajadora mexicana en Ucrania, Olga García Guillén, informó que de los 225 connacionales que se encuentran en aquel país, la mitad está en Kiev, y hasta el momento no se tiene informes de algún mexicano afectado por esta situación.

Un grupo de mexicanos ya fue enviado a Rumania. (Foto: Twitter/@SRE)

No obstante, un primer grupo ya fue desplazado a la frontera con Rumania, donde son recibidos por el embajador mexicano en ese país. La propia embajadora mexicana en Kiev dirigirá en mismo destino a un segundo grupo de 50 mexicanos.

Minutos antes de la conferencia del canciller mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está a favor de ninguna guerra.

Aseveró que México ya tiene un plan para mitigar los estragos que el conflicto entre Ucrania y Rusia pueda causar en la economía internacional y a la del país.

“Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no lo requieran, para evitar el aumento en los costos”, aseguró.

“En términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Esa es la postura internacional de México”, dijo López Obrador.

