Canciller español visitará México tras sugerencia de AMLO de pausar relaciones diplomáticas

Juan López-Dóriga Pérez y su esposa (Foto: Ilse Huesca Cuartoscuro)

El líder de la bancada de partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que Juan López-Dóriga Pérez, embajador el embajador de España en México, visitará tierras aztecas luego de la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de pausar las relaciones diplomáticas con el país europeo.

Al termino de una reunión privada de los grupos parlamentarios con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mencionó que el próximo 9 de marzo estará en tierras aztecas el canciller español, para reunirse con su homólogo mexicano.

“Es una ratificación de una buena armonía y buenas relaciones entre México y España. Creo que es muy buena la posibilidad de que se encuentren los dos cancilleres en México, porque a México no le conviene mantener clima de hostilidad con ninguna nación con ningún país. Lo único que se debe de hacer es continuar en esta posibilidad de una relación en beneficio de ambas naciones”, declaró Monreal Ávila.

Monreal Ávila dijo que los dichos de AMLO se trataron de una expresión coloquial (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Tras ser cuestionado sobre los motivos de la visita del canciller español, el presidente de la Jucopo mencionó que su asistencia se debe a “una relación de amistad”. Asimismo, dijo que las declaraciones del Jefe del Ejecutivo al proponer una pausa en las relaciones diplomáticas con España “fue una expresión coloquial”.

“España es un socio comercial y un socio inversionista muy inversionista muy importante en el entorno nacional”, sentenció. “La pausa fue una expresión coloquial que creo que se ha desvanecido, que ahora con la presencia del canciller Español se va a ratificar la buena vecindad”, añadió.

Fue el pasado 9 de febrero cuando López Obrador sugirió “poner en pausa” las relaciones diplomáticas con España tras exponer las irregularidades que algunas empresas energéticas españolas habrían perpetrado en sexenios pasados dentro de territorio nacional.

“Necesitamos un respiro (...) Es nada más irnos despacio, darnos una pausa. Nos conviene una pausa por un tiempo”, comentó en su conferencia matutina.

AMLO sugirió pausar las relaciones diplomáticas con España, sin embargo luego negó haber propuesto una ruptura (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El mandatario afirmó que, en el hipotético de llevarse a cabo dicho receso, sería con el objetivo de que “no nos vean como tierra de conquista” y, por lo tanto, no continúen los desfalcos en tierra azteca.

Ante ello, un día después de lo dicho por el Jefe del Ejecutivo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, rechazó de manera tajante a las “descalificaciones realizadas por el Presidente de México”.

“España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano. El Gobierno desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, sin este tipo de manifestaciones”, finaliza de manera contundente el texto diplomático.

Gobierno español rechazó declaraciones de AMLO (Foto: A. Pérez Meca - Europa Press)

Por su parte, el mismo día que el Gobierno de España emitió su postura, el tabasqueño negó haber sugerido una ruptura en las relaciones.

“Lo que dije es: ‘Vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Vamos a serenar la relación. (...) No hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo”, dijo López Obrador.

Cabe mencionar que en aquella ocasión, Monreal Ávila se dijo sorprendido por el pronunciamiento del Jefe del Ejecutivo.

No obstante, en aquel entonces, aceptó que esa situación “es normal”, puesto que no representa ninguna alerta ante una futura ruptura diplomática, subrayando que “la pausa” es simplemente en razón de las empresas españolas que trabajan en México.

