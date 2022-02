Diputados del Edomex se retaron a golpes en plena sesión

Diputados del Estado de México casi llegaron a los golpes (Foto: Twitter / @luiscardenasmx)

El Congreso local del Estado de México fue testigo de una discusión sin precedentes, en el que dos miembros de bancadas contrarias estuvieron a nada de enfrentarse a golpes por una discusión.

Los protagonistas fueron Mario Ariel Juárez Rodríguez de Morena, por el Distrito XIX de Santa María Tultepec, y Francisco Javier Santos Arreola del PAN. El tema que se discutía, giraba en torno a los poncha llantas de las carreteras del Edomex.

El diputado Juárez Rodríguez aseguró: “Aunque en el dicho digamos que primero la gente, en realidad es primero el bisne, es primero la comparsa”, cuando fue interrumpido por Santos Arreola.

El panista condenó: “sin vergüenza ratero hipócrita y sabes por qué te lo digo”, y fue cuando los ánimos se calentaron, primero, con groserías fuertes como “Ching* tu madre”.

Después, ambos se enfrentaron cara a cara bajo la tribuna y amagaron con irse a los golpes en las afueras del complejo que aloja a los diputados del congreso mexiquense.

Diputados mexiquenses estuvieron cerca de llegar a los goles (Foto: Twitter / @pacosantos)

Sus compañeros de curules intentaron someterlos para que los golpes no llegaran en ese momento, ni en ningún otro, y finalmente fueron separados por completo.

Tras el pleito, Santos Arreola se enfrentó a la prensa a las afueras del inmueble y, aunque no aclaró cien por cien las razones detrás de los insultos que comenzó a lanzar, sí aseguró que el morenista es un “cínico, un delincuente, un hombre sin honor”, entre otras cosas.

“Para hablar de honestidad, hay que tener la colita corta y no le queda, es un cínico y me duele escuchar a una persona que use la tribuna para engañarse, engañar a la gente, cuando es un delincuente, un hombre sin honor que no sabe lo que es la palabra ni cumplir sus compromisos. Me da vergüenza que se suba a la tribuna, es un cínico”, concluyó.

Por parte del diputado Juárez Rodríguez no se han dado declaraciones luego del pleito, pero fue clara su molestia ante los insultos del panista.

Diputados mexiquenses estuvieron cerca de llegar a los goles (Foto: Twitter / @ArielJuarezMx)

Buscan transparentar la implementación del “Poncha Llantas” en carreteras el Edomex

Lo anterior se desarrolló mientras en el congreso local discutía la nueva las nuevas herramientas implementadas por las autopistas en la entidad como método para obligar a los automovilistas a pagar.

Luego, por unanimidad, solicitaron al secretario de Movilidad del Estado de México, Luis Gilberto Limón Chávez, informe en un plazo de 10 días las acciones emprendidas por la implementación del denominado poncha llantas en la caseta de las Américas del Circuito Exterior Mexiquense.

De acuerdo con los funcionarios, se trata de una clara violación a la ley y al título de concesión otorgado, tal y como lo presentó el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez.

Éste consideró que el poncha llantas representa una violación al título de concesión para obligar al pago del peaje, además de apuntar que el gobierno estatal debe tener la concesión una vez recuperado el monto de la inversión de los privados.

Congreso del Edomex en sesión para transparentar el poncha llantas en autopistas (Foto: Congreso Edomex)

Además, el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió saber la metodología utilizada para determinar el costo por la utilización del Circuito Exterior, además del momento en que se autorizó el poncha llantas desde el gobierno local y con basé en qué convenio.

Los legisladores Elías Rescala Jiménez y Alonso Adrián Juárez Jiménez se sumaron a la iniciativa, en favor de la transparencia y, en consecuencia, aprobaron el punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes.

