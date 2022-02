Qué sentimiento une a López Obrador con López Portillo

López Portillo lloró durante su último informe de gobierno, dado en septiembre de 1982.

El pasado martes, durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió a sus hijos al borde de las lágrimas. Antes de finalizar la conferencia de prensa, el mandatario federal dijo que su familia y sus hijos han sido espiados desde que eran pequeños.

López Obrador mencionó que hasta ahora, sus hijos han resistido sabiendo bien que la vida pública y privada son distintas. Esto, relacionado con el tema de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, quien en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por vivir en una millonaria mansión dentro de una zona exclusiva en Texas, Estados Unidos, contrario al discurso austero de su padre.

“Hemos sido espiados durante muchos años desde que ellos estaban pequeñitos. Cuando empezamos a ser oposición en Tabasco nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran. Ellos saben que desde niños hemos tenido carros de vigilancia en frente de nuestra casa. Ellos han visto como cuando el movimiento en defensa del petróleo allá por 1995, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal, como 11 delitos para obligarme a que yo me amparara, a que me fugara, entonces pasaban helicópteros del Cisen encima de la casa y los iban a buscar a ellos”, inició contando el presidente.

Añadió, con la voz entrecortada, a punto de las lágrimas, que le da mucho gusto que sus hijos hayan resistido hasta hoy dichos espionajes, además de explicar que “se portan muy bien”, pues aseguró, entre lágrimas, que ellos saben que una cosa es la familia y otra cosa es el servicio público. “Lo saben perfectamente: mientras yo sea dirigente ellos no ocupan un cargo porque es el acuerdo que tenemos, lo sabemos muy bien, y yo les digo que se sigan portando tan bien como lo están haciendo. Agradezco al creador que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió a traidor y se pasó al bando de los conservadores. Eso es todo”, explicó antes de terminar la conferencia de prensa y retirarse sin dar alguna otra declaración.

López Obrador dijo que sus hijos se portan muy bien.

Esta escena recuerda una que sucedió en el pasado, cuando un exmandatario también, mientras era transmitido a nivel nacional, soltó unas lágrimas. Se trata de José López Portillo, quien gobernó México de 1976 a 1982. Y es que el expresidente, quien era abogado de profesión egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lloró en su último informe de gobierno, dado en 1982. Este suceso, en el que también golpeó con el puño un mueble, se debió a que cuando inició su gobierno, decidió que en la economía mexicana, durante todo el sexenio, la base de la economía sería el petróleo.

López Portillo estaba tan convencido de que apostar todo el combustible haría de México un país rico y dijo a los ciudadanos que habría que aprender a “administrar la abundancia”. La decisión no surgió los efectos esperados, y en su lugar, la medida hundió a México en una de las peores crisis de la historia de México. Como resultado a esta medida se tuvo que devaluar el peso mexicano y nacionalizar la banca, siendo esa la razón por la que José López Portillo lloró durante su último informe de gobierno el 1 de septiembre de 1982.

El presidente dijo que sus lágrimas eran por haber fallado a los mexicano y a los “desposeídos y marginados”.

“No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas (...) decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho (...), soy responsable del timón, pero no de la tormenta (..) he expedido en consecuencia dos decretos, uno, se nacionalizan los bancos privados del país (...) a los desposeídos y marginados, a los que hace seis años les pedí un perdón”, dijo antes de soltar algunas lágrimas de sus ojos.

