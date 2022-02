Margarita Zavala llamó hipócritas a diputados de Morena por recursos a partidos políticos

Margarita Zavala destacó la falta de medicamentos para atender el cáncer en niños en México (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La diputada federal por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, se lanzó en contra de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) luego de que este hiciera un llamado a que se les entregue menos recursos a los partidos políticos.

Durante la discusión de la Ley General de Partidos Políticos, la ex primera dama hizo una serie de señalamientos en donde indicó que Morena prefiere “gastar el dinero en una Revocación de Mandato”, así como también destacó que “en México todavía no hay quimioterapias”.

“Ellos creen que el dinero público es de Morena y no es de Morena, es del pueblo de quien dicen defender y que no lo defienden. No lo defienden en los presupuestos, no lo defienden en las leyes, no lo defienden ni en la división de poderes, no lo defienden por la falta de respeto a la Constitución y al derecho; creen que ese dinero de los partidos políticos es algo con el que pueden disponer con toda tranquilidad”, mencionó Zavala al inicio de su intervención desde la Cámara de Diputados.

Las declaraciones de Margarita Zavala se dieron durante la discusión de la Ley General de Partidos Políticos (Foto: EFE/José Pazos)

“Vienen aquí con unos hipócritas letreros diciendo: ‘menos dinero a los partidos, más a la salud’, ¡que hipocresía!, después del papelazo que hicieron en el presupuesto público, después de quitar el Seguro Popular en el momento más fuerte de una pandemia, ustedes le quitaron el derecho a 15 millones de mexicanos y mexicanas el derecho a la salud”, aseveró la panista.

Asimismo, la panista no perdió la oportunidad para hablar acerca de la polémica que ha desatado la investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus en donde se reveló que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habitó una residencia de un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Dicen hablar de honestidad y no son capaces de responder con valentía a un problema de corrupción que sí es fuerte que sí es claro y no son mentiras, son contratos con conflictos de interés clarísimo que en cualquier lugar del mundo ya hubiera, por lo menos, sus propios diputados le hubieran reclamado al presidente de la República”, sentenció.

La panista aprovechó su intervención para comentar el caso entorno a José Ramón López Beltrán (Foto: Facebook)

Aunado a ello, la esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) cuestionó uno de los estandartes de la administración del tabasqueño y su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), la austeridad, pues aseguró que “les vemos empresas, les vemos casas, les vemos lujos”.

“Miren el dolor del sistema de Salud, miren el dolor del sistema de justicia, miren el dolor de las mamás y papás de los niños y niñas con cáncer, miren el dolor de las mujeres asesinadas; volteen a ver el dolor de este país y no me vengan a decir que porque van a regresar un dinero es porque están muy preocupados”, mencionó.

Cabe mencionar que durante la sesión del martes 15 de febrero, Morena, PT, PRI y PVEM aprobó, con 327 votos a favor y con 148 en contra por parte de PAN, PRD, MC y una abstención, en lo general el dictamen para que los partidos políticos puedan reintegrar parte de sus prerrogativas en cualquier momento del año.

La iniciativa establece que los partidos políticos “podrán renunciar parcialmente y, en su caso devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado”.

