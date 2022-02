Morena y PAN protagonizaron guerra de mantas en el Senado

(Fotos: Twitter)

Senadores del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional (PAN) protagonizaron un enfrentamiento en el Senado de la República, sin embargo, este se dio afuera de las tribunas.

Por parte del grupo parlamentario de la bancada blanquiazul, las senadoras Xóchitl Gálvez, Indira Rosales, Minerva Hernández, Estrella Rojas y Gloria Núñez colocaron una manta en donde exigían que se esclareciera el tema respecto a las residencias que habitó del hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán, en Estados Unidos a la que apodaron como la Casa Gris, haciendo referencia a la domicilio en donde vivían la ex primera dama y ex esposa del expresidente priista Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera.

Cabe mencionar que Xóchitl Gálvez ha sido una de las figuras de Acción Nacional que más ha insistido en que se de una explicación de la relación que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con la empresa del ex ejecutivo que rentó su domicilio a López Beltrán.

Xóchitl Gálvez ha insistido en que se esclarezca el tema (Foto: Twitter/@XochitlGalvez // Twitter/ @30jr40)

Asimismo, durante su intervención en el Senado del pasado 9 de febrero, Gálvez Ruiz comparó la Casa Gris de López Beltrán con la Casa Blanca de Angélica Rivera: “La Casa Gris le pertenece a un alto empresario de Baker Hughes, es una empresa que tiene contratos vigentes y mientras estuvieron ocupando la Casa Gris la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron esos contratos con Pemex, está muy sospechoso, nada es casualidad”.

La información entorno a las propiedades que habitó José Ramón López Beltrán en EEUU se dio gracias a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus. De acuerdo con el texto, el valor monetario de dichas viviendas rondaba el millón de dólares.

Por su parte, los senadores del partido guinda, colocaron otra manta con la fotografía del expresidente Felipe Caderón, acompañada con diferentes leyendas relacionadas a temas de inseguridad en el país durante su sexenio, así como también al surgimiento de diversas organizaciones del crimen organizado.

“La familia michoacana se fundó en 2006. CJNG se fundó en 2007. Cártel de Los Beltrán Leyva se fundó en 2008. Guerreros Unidos se fundó en 2011. Los Templarios se fundó en el 2011. Felipe Calderón gobernó de 2006 a 2012. La Inseguridad en México tiene Nombre y Apellido”, se pueden leer en ella.

Felipe Calderón ha negado en diversas ocasiones que el fue el que originó la denominada "guerra contra el narco" (Foto: EFE /Archivo)

El 10 de diciembre de 2006, sólo 9 días después de haber tomado posesión como presidente de la República, Felipe Calderón ordenó el despliegue de 6,500 elementos del Ejército en la Tierra Caliente en lo que se denominó “Operativo conjunto Michoacán” que tendrían el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad “por cielo, mar y tierra”.

Michoacán, tierra natal del entonces presidente, era azotada por el Cártel de la Familia Michoacana, el cual ya había dado muestras de su sanguinario y cruel poderío al arrojar cinco cabezas humanas en la pista de un centro nocturno, en septiembre de 2006. También se implementaron operativos militares en Chihuahua y Baja California.

Aunque hizo importantes capturas de capos, como la de Alfredo Beltrán Leyva, en enero de 2008, la detención de Edgar Valdés Villarreal La Barbie en 2010 o el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva El Barbas en diciembre de 2009; en los seis años de su gobierno el país registró 102,859 homicidios y 22,112 desaparecidos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

