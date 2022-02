PAN alista iniciativas para blindar al INE de la reforma electoral de AMLO

El PAN anunció que alista un paquete de iniciativas para defender y blindar al INE de la reforma electoral de AMLO (EFE/Madla Hartz)

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que alista un paquete de iniciativas para defender y blindar al Instituto Nacional Electoral (INE) de la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, encabezado por Jorge Romero, indicó el pasado 8 de febrero que presentará una de tres iniciativa para que los integrantes de los órganos autónomos estén distanciados del Ejecutivo o algún partido político.

La propuesta busca adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución Política, referente al nombramiento o ratificación de los integrantes de los organismos públicos autónomos.

Con ello, se plantea que los funcionarios que aspiren a integrarse a uno de esos órganos no tengan o hayan tenido “algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo federal”. Además, el aspirante no tiene que haber militado en ningún partido en los últimos 12 años, así como no haber pertenecido a la dirigencia estatal o nacional del mismo.

Marcos Aguilar Vega aseguró que el partido defenderá a los organismos autónomos de los “embates del gobierno federal” (Foto: Cuartoscuro)

“Iniciativas que presentaremos para defender a los organismos autónomos y a los otros poderes, blindando su presupuesto, blindando su existencia, iniciativas para que los titulares de los organismos de fiscalización sean nombrados por las minorías y no por el oficialismo en este país”

La iniciativa, señaló el grupo parlamentario, abarca al INE, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En tanto, este 10 de febrero el vocero nacional de Acción Nacional, Marcos Aguilar Vega, aseguró que el partido blanquiazul defenderá a los organismos autónomos de los “embates del gobierno federal” que pretenden debilitarlos, como al Instituto Electoral, el Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otros.

Aguilar Vega detalló que la actual administración también busca desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

“El presidente López Obrador, su partido Morena y los partidos satélites en el Congreso de la Unión, planean una reforma legal para que 16 órganos descentralizados y desconcentrados sean adscritos a diversas Secretarías de Estado u otras entidades de Gobierno”

Aguilar Vega detalló que la actual administración también busca desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión (CONADIS).

Así como el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); el Consejo Nacional de Población; la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Comisión Nacional de la Discapacidad y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), “tan importante para prevenir la discriminación”.

“Es verdaderamente sorprendente la magnitud del ajuste por el daño que causará a la vida institucional del país y porque otra vez, como lo hicieron para desaparecer las instancias infantiles, el Seguro Popular, las becas a estudiantes y los estímulos al sector productivo, ahora quieren usar más recursos públicos para cumplir los caprichos presidenciales de sus obras faraónicas”, aseveró.

La iniciativa abarca al INE, el Poder Judicial, la SCJN, y el Tribunal Electoral (Fotoarte: Infobae México)

Recordó que el PAN en la Cámara baja “ya alzó la mano para impedir locuras megalómanas del régimen”, donde presentó tres iniciativas de reforma a la Constitución Política para modificar diversas disposiciones.

“Nuestro objetivo como partido es endurecer los requisitos desde el Congreso de la Unión para que no se elimine la autonomía de los organismos que estén instituidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, sostuvo.

Finalmente, Aguilar Vega insistió en que los organismos autónomos están bajo acecho y es su autonomía e independencia la que contribuye a “fortalecer los pesos y contrapesos” entre los poderes públicos.

