Tras meses de distanciamiento, Gustavo Madero y Marko Cortés coincidieron en la CPAP del PAN

Marko Cortés y Gustavo madero volvieron a coincidir al interior del PAN (Foto: Twitter / @AccionNacional)

Gustavo Madero, senador de la república y militante del Partido Acción Nacional (PAN), se encontró con Marko Cortés, presidente reelecto del albiazul, al incluirse en la Comisión del Programa de Acción Política (CPAP) del partido, poniendo fin al distanciamiento político que se había manifestado entre ambos personajes.

Este miércoles 9 de febrero, a través de redes sociales, tanto Madero Muñoz, como Cortés Mendoza y el propio partido, manifestaron este encuentro amistoso y compartieron la foto de la reunión, misma en la que aparecen sonrientes y expresaron su ánimo de colaborar de cara a los retos que se enfrentarán en México.

El presidente nacional del PAN dijo que es un “gusto contar con Gustavo Madero en la Comisión del Programa de Acción Política del partido. Las nuevas ideas, lineamientos y políticas del PAN deben incluir distintas visiones, por ello es muy valioso sumar la participación de un expresidente nacional. ¡Bienvenido!”.

Gustavo Madero criticó el desempeño del PAN en las elecciones del 2021 (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

Por su cuenta, el senador dio retuit a dicha publicación y aseguró que cuenta con el entusiasmo adecuado para enfrentar problemas como la pobreza y la desigualdad en la república. Asimismo, agradeció al líder partidario por la invitación a colaborar.

“Con el ánimo de priorizar el sentido social de la política acepté la invitación de Marko Cortés a participar en la Comisión del Programa de Acción Política del PAN. Lo problemas de pobreza y desigualdad aumentan y debemos actuar para cerrar las brechas”

Aunado a esto, en las propias redes de Acción Nacional se notificó sobre la inclusión de Madero en la CPAP “a fin de que colabore con su experiencia y complemente los trabajos para que lleguemos con los mejores postulados y los mejores proyectos rumbo a las próximas elecciones”.

Dicho encuentro resulta sumamente simbólico para el PAN pues, desde el periodo de precampañas del 2021, ambos políticos se habían distanciado. Asimismo, incidentes subsecuentes marcaron más aún sus diferencias ideológicas, lo cual hizo suponer una fractura al interior del partido de la derecha mexicana.

Marko Cortés y Gustavo Madero Muñoz habían tenido diferencias desde la asignación de candidatos en las elecciones del 2021 (Foto: Cuartoscuro)

En primer lugar, Gustavo Madero compitió de manera interna para ser el candidato a gobernador en Chihuahua, pero en su lugar dejaron a Maru Campos. Entonces, como parte de un mecanismo de control interno, el Marko Cortés pactó con Madero para establecer candidatos en diversos municipios; sin embargo esto no fue respetado por parte del líder nacional panista.

Como consecuencia, Madero Muñoz declinó ser el líder del PAN en la Cámara de Senadores. “Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, publicó el legislador en su cuenta oficial de Twitter.

Posteriormente, tras los resultados de las elecciones del 2021, donde el PAN sólo ganó dos gubernaturas de las 15 que estuvieron en juego, Madero Muñoz se comportó crítico respecto al desempeño de su partido, algo que distaba mucho de lo enmarcado por Cortés Mendoza, quien celebraba como un triunfo arrollador los cargos ganados por Acción Nacional.

“Los que queríamos frenar a Morena… ¡tenemos muy poco que celebrar! Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la constitución”, declaró nuevamente el senador en redes sociales.

El senador del PAN ahora forma parte de otro grupo parlamentario, pero sigue militando en el albiazul (Foto: Cuartoscuro)

Otro escándalo interno del PAN fue cuando se filtró un audio de Marko Cortés en el que dijo que de las elecciones del 2022, en donde se elegirán seis nuevos gobernadores, sólo se puede ganar en un estado: “La única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas y contundentes, de ganar es de Aguascalientes [...] No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca”. Algo que fue condenado por Madero Muñoz y tildó de “anticlimático” de cara a un proceso electoral que le otorga la posibilidad a Acción Nacional de ganar terreno ante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Se niega a corregir y ceder el control del PAN y abrirlo a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas. Si no hacemos algo distinto, el 2024 tmb estaremos perdidos”, reprochó el senador.

Finalmente, la creación del Grupo Parlamentario Plural (GPP) en el Senado de la República sobresalió de entre la relación de Gustavo Madero con el PAN. Ya que, al no encontrar coincidencia legislativa con su propio partido, Madero Muñoz decidió formar parte del nuevo grupo parlamentario que no atiende la lógica partidaria que había regido a la Cámara Alta desde su formación.

