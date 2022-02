Cuántas Constituciones ha tenido México

A lo largo de la historia mexicana se han promulgado distintos documentos constitucionales. (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

La historia del trayecto político y jurídico del país ha sido muy larga y complicada. Para tener la nación que se conoce actualmente fue necesario un extenso proceso de luchas ideológicas y de pugnas entre varios héroes y “antihéroes”. Sin duda, la Constitución que se tiene hoy en día es fruto de las que existieron antes, pero ¿cuáles fueron?

De acuerdo con información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México ha tenido un total de 6 Constituciones, no obstante, la Cámara de Diputados señala que son 5, ya que en su informe no se considera a la de 1843. Por otra parte, cabe aclarar que aunque la Constitución de Cádiz de 1812 fue crucial en la identidad política del territorio, esta no se toma en cuenta porque fue promulgada por las Cortes Generales españolas, es decir, la República Mexicana aún estaba bajo la potencia europea.

1. Constitución de Apatzingán

Este documento se basó en las ideas de José María Morelos y Pavón (Foto: Gobierno de México/Archivo General de la Nación)

El nombre oficial de este documento fue El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana. Fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso del Anáhuac, en Apatzingán, Michoacán. Estuvo inspirada en las ideas del sacerdote y militar José María Morelos y Pavón, él fue quien sentó las bases un año antes con su texto Sentimientos de la Nación.

Según datos del Gobierno federal, a pesar de que esta carta magna no entró en vigor “significó un paso fundamental en la lucha independentista que contribuyó a nuestra libertad sentando las bases para la consolidación del Estado Mexicano”.

2. Constitución de 1824

Portada de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (Foto:Sedena)

Surgió después de la caída del Primer Imperio mexicano y se redactó por la necesidad de establecer un sistema político federal que dejara claro a la comunidad internacional que México era un país independiente. Fue así como el 24 de enero de 1824 se redactó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en el cual se establecieron las bases para la Constitución actual: un gobierno republicano y la división de poderes.

También fue el documento con el que el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, juró su lealtad a la patria frente al Congreso Constituyente. La CNDH recalca que este hecho “terminó de manera definitiva con la vigencia de la Carta Española de Cádiz″.

3. Constitución de 1836

Debido a las constantes disputas a los que se enfrentó el país por la lucha entre los llamados centralistas y federalistas, el grupo conservador optó por desconocer el escrito de 1824 y empezaron a poner en duda las leyes liberales que habían sido impulsadas por Valentín Gómez Farías.

Posteriormente, el 25 de mayo de 1834, los conservadores dieron a conocer su Acta del Plan de Pronunciamiento de la Villa de Cuernavaca. Esta situación que marcaría el inicio del nuevo documento constitucional de tinte centralista.

Más tarde, el 29 de diciembre de 1836 se promulgaría de forma oficial la nueva carta magna. Aunque se pensó que con ésta los conflictos políticos se resolverían, de acuerdo con el Gobierno federal “la realidad fue muy diferente, puesto que el sistema conservador motivó a Texas y a otras regiones, como Yucatán, a declarar su independencia”.

4. Constitución de 1843

Como era de esperarse, el documento centralista no tardó en ser desconocido por los políticos que no eran partidarios de esa ideología, por esa razón, se organizó la Junta Nacional Legislativa, la cual fue liderada por Antonio López de Santa Anna. Después de varios acuerdos, el nuevo documento quedó casi igual que el de 1836, pues únicamente se eliminó el llamado Supremo Poder Conservador.

Como sólo se hizo una modificación, muchos historiadores consideran que esta no fue una nueva Constitución, simplemente fue una actualización de la anterior. De hecho, en un escrito de la Cámara de Diputados se hace énfasis en que ésta fue una extensión y actualización del gobierno centralista. Cabe destacar que el 22 de agosto de 1846, los liberales lograron reestablecer la de 1824.

5. Constitución de 1857

La Constitución de 1857 ha sido una de las más importantes del país. (Foto: Gobierno de México/Archivo General de la Nación)

Este nuevo escrito que se publicó el 5 de febrero se promulgó por la necesidad de hacer varias modificaciones a la Constitución de 1824. La CNDH señala que entre los principales aspectos que se agregaron destaca: “el reconocimiento de los derechos del hombre como fundamento institucional, abrazando la igualdad y libertad de todos ante la ley, el derecho de propiedad, las libertades de enseñanza, trabajo, pensamiento, asociación, comercio e imprenta”.

Basado en una visión liberal influenciada por Benito Juárez, México se convierte al fin en una república popular y federal. Asimismo, se hace una revisión de la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y se delimitan las funciones de cada uno. “En resumen, se manifestaba el espíritu libre y soberano de las Leyes de Reforma juaristas, y con ello se erguía una nueva concepción de país, de nación”.

6. Constitución de 1917

Constitución Política de 1917 (Foto: Wikipedia)

Después de los conflictos y las fracturas políticas que dejó la Revolución Mexicana se hizo necesario reestructurar al país desde la raíz y eso incluía a la Constitución. En ésta se plantearon puntos importantes como la eliminación del cargo de vicepresidente y la reelección del presidente.

De igual manera, se consideraron las demandas de los grupos revolucionaros y de acuerdo con la misma fuente, “además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instauran la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita”.

