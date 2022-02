Exatlón EEUU: Quién es Natalia Palacios, la primera eliminada de la sexta temporada

Natalia Palacios, originaria de Monterrey, compartió con Infobae los pormenores de su participación en la sexta temporada de Exatlón EEUU Video: Infobae México

A sus 26 años de edad, la mexicana Natalia Palacios ya puede darse una idea de lo que se siente ser una heroína. Así la consideran los seguidores del famoso programa Exatlón. Ella fue parte de la sexta temporada de la edición de Estados Unidos. Fue la primera eliminada. Pero la habilidades que la joven entrenadora personal originaria de la norteña ciudad de Monterrey la hacen digna de considerarla más allá de lo mortal.

“Toda mi vida gira en torno al deporte”. Lo lleva en el ADN. Sus padres son atletas. Desde los seis años de edad se adentró en disciplinas como natación, nado sincronizado, crossfit, jiu jutsu y hasta a las acrobacias cirqueras le ha hecho. Sus brazos tonificados prueban esas dos décadas de ejercicio.

Natt, como le dicen con cariño, estudia además Ciencias del deporte y trabaja como entrenadora personal. Todo ese antecedente hace que su participación en la sexta temporada de Exatlón EEUU resulte bastante lógica. Aunque para ella no resultaba tan evidente... hasta el día que la contactaron de un agencia; estaban reclutando deportistas para postularlos al reality. Entonces se animó. Pasó varias pruebas que iban desde grabarse haciendo circuitos hasta mostrar su personalidad. “Al final sí me escogieron”, dice todavía emocionada.

Entonces empezó la incertidumbre. “No tienes manera de comunicarte con el exterior”, empieza contando su experiencia en el concurso. “Tú solo sabes que vas a jugar pero no sabes qué circuito va a tocar”, detalla refiriendose a las ya conocidas competencias del programa, que parecieran estar diseñadas para llevar a los participantes al límite. Resulta lógico, buscan que al final gane el mejor atleta del grupo. La misma Natalia, que prácticamente hace deporte desde que tiene memoria, insiste en que los retos que les ponen simplemente son de otro nivel.

“Son cosas que en el día a día no las harías”, dice con impresión, “ni de chiste, en tu vida diaria, dices: ‘ay me voy a tirar de cara de este tobogán enorme o voy a saltar el pozo de dos metros de profundidad”. La entrenadora persona subraya que son actividades peligrosas incluso, que requieren máxima concentración para evitar lesiones.

La joven también recuerda la habitual dinámica del reality: el equipo que gana duerme en la “Fortaleza” y el otro se va a la “Cabaña”. Aunque Natalia señala que, salvo detalles como el agua caliente o contar con variedad de snacks como “nutella y papitas”, es casi lo mismo. O así lo sintió ella probablemente por la gran capacidad de adaptación que dice tener. De hecho ve esa cualidad como uno de sus grandes elementos a favor en la competencia. Pero al mismo tiempo, ella considera que su mayor desventaja fue que “no hago amigos tan rápido, entonces estar ahí con toda esa gente desconocida pues cuesta si no eres una persona muy social (...) Me tardé mucho en integrarme al grupo”.

De igual manera, esta chica detalla que al interior del programa el tiempo les funcionaba de manera distinta. Cada día realizaban un juego. Tenían que alcanzar los 10 puntos. En dos horas o en siete, daba lo mismo. Y cuando acababan se iban al lugar donde les tocaba quedarse. “En la casa cada quien hace lo que quiere: si tú quieres entrenar, entrenas; si quieres descansar, descansas, duermes o lo que quieras”. De comer, cuenta, todo era bastante normal, “pollo, arroz, pasta”.

El tiempo de medirse

“Yo pensaba que mi mayor ventaja era que yo me sentía una atleta muy completa: podía nadar, podía correr, podía saltar, tenía fuerza... pero al final no lo fue”. De eso se dio cuenta cuando pasaban los días y ella simplemente no anotaba su primer punto. En muchas ocasiones parecía que lo lograría pues llevaba una gran ventaja. Solo que los ejercicios de puntería no cedían. Ella se frustraba. Menos lo lograba. Pero su equipo nunca la dejó, ella recuerda que sus compañeros siempre la alentaron. “Yo que soy entrenadora sé que solo puedes mejorar algo practicándolo”. Hasta que el punto cayó. Su felicidad fue evidente. Aunque la misma Natalia cree que llegó un poco tarde a esa victoria, ya que acto seguido quedó sentenciada a la eliminatoria.

Por si fuera poco, la competencia en la que perdió su lugar en el concurso la jugó en contra de Lupita Gavilanez, compañera de su mismo equipo y alguien que se había vuelto su amiga. “Nosotras éramos muy unidas, pero yo le dije: ‘es el juego, no es algo personal; que gane la mejor”.

Natalia no está triste por haber sido eliminada, puesto que considera que fue algo justo, “yo lo hice bien, pero ella lo hizo mejor”. También una parte de ella se siente aliviada, pues constantemente se encontraba en riesgo de lesionarse seriamente, algo que en difinitiva marcaría su carrera profesional.

Además, la joven atleta no siente que haya perdido algo. Al contrario, esta experiencia, asegura, le ayudó a terminar de estar completa para lo que sigue, como un programa de entrenamiento llamado Human. “Es muy importante saber cómo manejar la mentalidad para avanzar en los demás aspectos”. Y eso solo lo supo hasta estar en el reality.





