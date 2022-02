Elsa Bracamonte, titular de la SMT en Puebla, criticó el transporte público: “Parece que llevan animales”

Bracamonte González compareció ante el Congreso de Puebla (Foto: Twitter/ElsaBracamonte6)

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) en el estado de Puebla, Elsa Bracamonte González, fue duramente criticada debido a que durante su conferencia en el Congreso de la entidad señaló que el “transporte público es para gente pobre”.

Asimismo, mencionó que, en administraciones pasadas, el transporte público fue utilizado para fines políticos electorales, lo que permitió el otorgamiento de concesiones de manera indiscriminada provocando un desorden y traslape de los derroteros.

“Generalmente son los pobres y los más vulnerables los que tienen que tomar ese transporte y creo que como un derecho humano necesitan ser tratados como personas y merece un transporte para personas, porque a veces, bueno, pues si alguno se ha subido, pues en los transportes parece que llevan animales u otro tipo de mercancías”, dijo.

Usuarios de redes sociales criticaron a la funcionaria (Foto: Twitter/MetroCDMX)

Ante ello, usuarios de redes sociales reaccionaron a una serie de publicaciones en donde compartió fotografías dentro del Congreso de Puebla y de la Secretaría a su cargo: “yo uso el transporte público porque de momento no tengo para comprar un coche”, “después de su comentario clasista creo esperamos al menos una disculpa”, “pésima su perspectiva del transporte público y de quienes lo utilizamos”, fueron algunos de los reclamos que emitieron los cibernautas.

Por otro lado, también dio a conocer que durante su gestión, la cual inició en junio de 2021, se han despedido más de 100 servidores públicos de la dependencia, incluida la totalidad de supervisores y delegados, tras comprobárseles actos de corrupción ligados a administraciones pasadas.

“Estuvieron casi 25 años lucrando del transporte público, y se queja el sindicato, pero a mi no me importa, los he corrido y he corrido a conocidos míos, sin importarme, cero tolerancia”, aseveró.

Bracamonte González reconoció que el despido de los supervisores y delegados ha dificultado las acciones de inspección del transporte público en el interior del estado, pero defendió la medida al señalar que era indispensable su reemplazo porque “estaban ligados con el poder de los municipios que les correspondía atender”.

Bracamonte González dijo que la SSC avisa a unidades piratas de los operativos de la SMT (FOTO: ARMANDO MONROY/CUARTOSCURO.COM)

“100 personas presentaron exámenes y solo aprobaron 20. Es un reflejo de cómo está el país; la corrupción ha permeado por todos lados”, lamentó la funcionaria.

Aunado a ello, aseguró que hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que anticipan a conductores de unidades pirata de los operativos que realizará la SMT para que puedan ocultarse.

“Cuando hacemos operativos hasta se esconden; cuando le sopla alguien de la Secretaría de Seguridad Pública o alguien le sopla de su propio gremio, se esconden, y son muy complicados los operativos para llevar a cabo. Sin embargo, ante esta situación, porque no nada más el pirataje transita como un transporte ilegal, sino que también, por desgracia, está vinculado a temas de delitos, a temas de inseguridad”, sentenció.

De acuerdo a su perfil en LinkedIn, Bracamonte González es abogada egresada por la Universidad Iberoamericana; tiene especialidad en Derecho Ambiental, Energía, Hidrocarburos y Minería por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como especialidad en Derecho de la Seguridad Ocupacional, y en la Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

