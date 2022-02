Diputada del PRD describió un sueño durante la visita de Ken Salazar: “Era la Reina del Sur”

La perredista olvidó que su micrófono estaba abierto (Foto: Twitter/@MacarenaChavezM)

La diputada federal por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Macarena Chávez Flores, vivió un momento de tensión luego de que durante la visita del embajador estadounidense Ken Salazar a San Lázaro, la perredista, a micrófono abierto, reveló un sueño que tuvo durante su contagio por COVID-19.

A unos cuantos metros de Ken Salazar y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, la secretaria de la Mesa Directiva narró, a uno de sus compañeros, como vivió su confinamiento luego de dar positivo a dicho virus, sin embargo, Chávez Flores olvidó que su micrófono estaba abierto, debido a que ella solicitó el cierre del sistema electrónico de votación.

“Y ahora que estuve enferma de COVID, vi Café con Aroma de Mujer, qué bonita está también, está muy buena… ¿no has visto la de María Magdalena?, qué padre está, me encantó… yo la primera que vi fue la de La Reina del Sur, ahí fue cuando me aficioné… esta Kate del Castillo… y un día estaba yo tan emocionada viéndola… que un día desperté y me sentía extraña, toda rara, y que me empiezo a acordar: yo soñé que yo era La Reina del Sur”, relató Chávez Flores

Sergio Gutiérrez Luna recibió al embajador de EEUU en México (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Durante la visita del embajador estadounidense en la Cámara de Diputados fue recibido por los políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente, Salazar conversó pocos segundos con los medios que lo esperaban a su arribo en el Recinto Legislativo de San Lázaro.

Frente a los cuestionamientos sobre el posicionamiento de EEUU en torno a la Reforma Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el demócrata aceptó que el mandatario mexicano tiene razón, puesto que se deben de plantear cambios en el sector energético.

Asimismo, respaldó las variaciones que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) está planteando, debido a que, según sus declaraciones, la Reforma de 2013, la cual se promulgó durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, ya no responde a los intereses actuales de la nación mexicana.

“México ya lleva desde el 2013 con esta Ley que tiene, el presidente tiene razón, el presidente López Obrador tiene razón de decir ‘vamos hacer cambios para lo mejor del pueblo’”, declaró.

La visita de Salazar no tuvo que ver con la Reforma Eléctrica de AMLO (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

No obstante, no dejó pasar la oportunidad de recordar que cuando fue senador en su país, de 2005 a 2007, impulsó las leyes de energía y energías renovables, por lo que reafirmó su idea de que las reformas deben renovarse por la experiencia que da el tiempo.

“Las leyes siempre necesitan reformarse, de aprender de la experiencia. Yo fui uno de los autores de las leyes de energía y energía renovables en los Estados Unidos, como senador en el 2005-2006-2007 e hice muchos años. Esas leyes se tienen que revisar y reformar porque en el tiempo la experiencia nos da un aprendizaje grande”, sentenció.

Pese a sus declaraciones, el embajador recalcó que su visita a San Lázaro no tuvo relación con la Reforma Eléctrica, más bien, es una muestra más de la nueva relación que ambas naciones quieren encabezar por el bien del “pueblo mexicano y del pueblo de los Estados Unidos”.

