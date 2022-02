María Asunción Aramburuzabala: el papel de las mujeres en los negocios, según la empresaria más rica de México

María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

María Asunción Aramburuzabala, es la mujer con más dinero en México, y la sexta persona con más riqueza, luego de empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea o Alberto Bailléres. Mariasun, como también se le conoce, cuenta con una fortuna estimada en USD 5 mil 630 millones, según el último listado de la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes.

La empresaria, heredera de Grupo Modelo, fue entrevistada en un podcast llamado Cracks, el cual es conducido por Oswaldo Trava, también conocido como Oso Trava. En dicha plática se tocaron varios temas, uno de ellos, el de las mujeres en los negocios.

Mariasun explicó que, culturalmente muchas veces a la mujer se le predetermina, y se le da un papel al hombre y uno a la mujer que son muy diferentes y distintivos. “Desde ahí ya estamos tapando el desarrollo o copando el desarrollo de una mujer. Yo lo que creo es que la mujer, nosotras mismas muchas veces decimos: no se va a poder, y a veces, yo creo que lo que tenemos que hacer es romper ese paradigma de: aquí no puede haber mujeres, aquí no puede sobresalir una mujer, no puede participar una mujer, y tenemos que hacerlo, tenemos que aventarnos y hacerlo, porque esa es la única manera de probar que sí se puede”, menciona.

La empresaria explica que cuando ella comenzó en el mundo empresarial, la participación de las mujeres en los negocios era nula o escasa, sin embargo hoy en día la mujer participa mucho más.

Mariasun, cuenta con una fortuna de USD 5 mil 630 millones.

“No nada más es que veas mujeres, es que las veas en los puestos que realmente tienen mando, y tiene poder, y tienen control, y que las veas como CEO´s”. Explica que en la actualidad está en dos empresas extranjeras en donde hay una gran participación de mujeres, y que cuando hay presencia de la mujer en puestos altos de las empresas, se nota la pluralidad de ideas y opiniones. Menciona que la diversidad, de cualquier tipo, siempre va a enriquecer.

En la entrevista, se le pregunta a Mariasun que en cuanto a balancear una vida de negocios con una vida con su familia, cómo es que lo hace. Cómo has combinado estos dos roles, se le pregunta, a lo que la mujer responde que la palabra equilibrio en sí, se pensaría en una balanza, 50% y 50%. “Yo la verdad, lo que no pienso que sea el equilibrio para las mujeres que trabajamos, el equilibrio no puede ser así, porque hay veces que el trabajo demanda todo y más, y tienes que estar ahí para darlo, no hay opcionalidad”.

Dice que para ella, el equilibrio fue que llegaba a su casa por la noche, y cuando tenía a sus dos hijos pequeños, estaba con ellos, los metía a su cama y ponían las caricaturas. “Nos metíamos todos a la cama y prendíamos las caricaturas, y platicábamos. Yo lo que hice fue hacerlos muy participativos de lo que estaba pasando, hay muchas familias que no les gusta platicar de las cosas de negocios, a un nivel muy sencillo, muy simple, pero yo les iba platicando, no sé, cuando hice la operación de Televisa, lo que había pasado ese día, lo que no había pasado, si era bueno, si era malo, porque era como un cuento”.

Explica que sus hijos han vivido su vida empresarial desde que eran muy pequeños. “Han participado de mis decisiones, han participado de mis triunfos y de mis fracasos, han sido parte integral de toda mi vida, no solamente de la personal, sino de la de negocios, y cuando he tenido el momento en el que de verdad puedo estar con ellos, o bien en las vacaciones y eso, entonces sí cortaba y era a full con ellos, pero mis equilibrios eran de a veces tengo que hacer esto y ni modo, y todas las ganas para sacarlo, y luego cuando tenía la oportunidad, resarcía”.

SEGUIR LEYENDO: