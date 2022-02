Fernández Noroña no ha parado de criticar al alcalde de Ecatepec: “Sí sabe cómo parar contagios con un trapito”

Fernández Noroña no ha dejado de criticar a Fernando Vilchis y a las nuevas disposiciones de Ecatepec que establecen el uso obligatorio de cubrebocas (Fotos: Cuartoscuro)

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña no ha parado de criticar a Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec, Estado de México (Edomex). Esto desde que en el municipio mexiquense se aprobó aplicar sanciones contra los ciudadanos que no porten cubrebocas como medida de protección para prevenir el contagio de COVID-19, las cuales contemplan infracciones de cinco horas de trabajo comunitario, o bien, un arresto inconmutable de hasta ocho horas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador ha ironizado llamándolo “epidemiólogo” e, incluso, se ha burlado del alcalde por las disposiciones que hace algunas semanas comenzaron a aplicar en la demarcación que representa.

“No subestimes a Fernando Vilchis, es el epidemiólogo más brillante del país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo anda buscando, pero no lo encuentra entre todas las capas de cubrebocas que porta” y “Ya salió el peine del porqué Fernando Vilchis anda atropellando al pueblo de Ecatepec. Quieres ser candidato a gobernador del Estado de México por movimiento paniaguado y anda emulando a Enrique Alfaro. Ya solo le falta matar a un joven por no usar el cubrebocas”, tuiteó Fernández Noroña.

El legislador ha utilizado redes sociales para burlarse de Fernando Vilchis (Foto: Twitter/ @fernandeznorona)

Sin embargo, sus críticas no pararon ahí, pues continuó burlándose del alcalde. “Israel va por la quinta vacuna contra el COVID. No sé porque su embajada no ha pedido la asesoría de Fernando Vilchis, él sí sabe como parar los contagios con un trapito (...) Es más, no sé como no se le había ocurrido al compañero presidente sustituir a Hugo López-Gatell por Fernando Vilchis. Con que pusieran a su servicio la Guardia Nacional pararía la ola de contagios en México. Es un genio”, escribió.

Los encontronazos entre ambos personajes surgieron el pasado 20 de enero, luego de que Fernández Noroña dio a conocer que contrajo COVID-19 por segunda ocasión. Mediante un tuit, Vilchis Contreras le deseó una pronta recuperación y lo exhortó a usar cubrebocas, invitación que no fue bien recibida por el diputado, pues en más de una ocasión se ha mostrado en desacuerdo con esta medida.

Como respuesta, el petista, en un tono de molestia, agradeció el mensaje del alcalde ecatepense y le pidió “informarse” para dejar de perseguir a los habitantes del municipio que gobierna, a quienes hasta ha encarcelado por no portar la mascarilla de manera debida.

Fernando Vilchis protagonizó una discusión en Twitter con Fernández Noroña, quien lo ha criticado constantemente por promover el uso obligatorio de cubrebocas (Foto: Twitter/Ecatepec)

“Gracias, yo te deseo que te informes y dejes de perseguir a la gente. tu ignorancia es monstruosa, una medida auxiliar no es una medida prevención muy efectiva”, redactó el diputado. Finalmente, Vilchis pidió al petista “no confundirse” y a seguir su ejemplo de tomarse en serio la gravedad de la emergencia sanitaria.

El pasado 13 de enero en Ecatepec se estableció el uso de cubrebocas como medida obligatoria. Con el nuevo ordenamiento, se facultó a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que realicen exhortos a los ciudadanos para que porten cubrebocas o lo usen correctamente. Vilchis Contreras expresó que este tipo de decisiones pueden ser antipopulares, sin embargo, buscan tomar acciones emergentes para preservar la salud y la vida de los habitantes del municipio más poblado del Edomex.

“Estas disposiciones van en dos sentidos, la primera decisión que se va a tomar es para preservar la vida y en una posterior decisión que hagamos en el cabildo será para preservar la economía del municipio”, señaló el morenista.

