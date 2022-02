Revocación de Mandato: por “poco clara”, AMLO reclamó contra la pregunta aprobada por la Corte

(Foto: REUTERS/Henry Romero//File Photo)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió acerca de la pregunta para el ejercicio de Revocación de Mandato.

El pasado 01 de febrero, el pleno decidió que el cuestionamiento se mantendrá tal cual fue redactado por el Congreso de la Unión, mismo que el tabasqueño señaló de ser poco clara y complicada para las y los votantes.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta (...) No está clara y no se sabe”

Aunado a ello, el mandatario reclamó el desconocimiento de cómo será la respuesta, pues su recomendación es que se preste a ser contestada con un sí o no; algo que el actual planteamiento no permite.

“La gente no sabe si va a ser sí o no. (...) Es muy sencillo: debería ser sí o no. Pero hasta ahora no creo que sepan. (...) Todavía no se sabe”, comentó en su conferencia matutina.

Es así que, hasta el momento, las boletas para el ejercicio del próximo 10 de abril plantearán lo siguiente:

“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Información en desarrollo...