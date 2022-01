Reforma Eléctrica: físico matemático del IPN defendió la iniciativa de AMLO en Parlamento Abierto

Un físico matemático del IPN defendió la reforma de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves 20 de enero se llevó a cabo el cuarto día del Parlamento Abierto que tiene por objeto la discusión pública de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora, se contrastaron las opiniones de los expertos en energías limpias e inversión privada.

Con el título Mecanismos de transferencia a la iniciativa privada, Certificados de energías limpias; Energías limpias: inversión privada y CFE, uno de los primeros criterios que se hizo notar fue el de Jorge Toro González, licenciado en física matemática por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien reiteró que la iniciativa de AMLO no rechaza las energías verdes.

Aclaró que lo planteado por el Ejecutivo Federal no rechaza las energías limpias, sino que gran parte de la responsabilidad de la reducción de emisiones se plantea al sector energético, pero no es así, ya que se debe incluir a otros sectores como el de transportes en donde prácticamente no hay medidas.

Es mentira que los productores privados sean más baratos (Foto: EFE)

Aseguró que la meta de generación de energía eléctrica ya se ha sobrepasado; sin embargo, los Certificados de Energía Limpia (CEL) tienen un efecto negativo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues ésta eroga alrededor de 4 mil 500 millones de pesos en promedio que va a industrias extranjeras, algo que ni siquiera ha pasado en EEUU.

“En Estados Unidos las carteras de energías renovables insistieron que estuvieran en la ley y no fueron aceptados, mientras que en México sí”

Con esto planteado, señaló que 6 mil 500 millones de pesos se han erogado dentro de las subastas y, además, hay un bono para los emisores de energía del 51% que en realidad es un subsidio, por lo que advirtió que de seguir igual, la Comisión tendrá que destinar una importante cantidad de recursos en los próximos 20 años.

Por su cuenta, Miguel López López, subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, dijo que la iniciativa de AMLO tiene que eliminar la transferencia de recursos de la Comisión hacia los privados, quienes intervienen en tres figuras en el sector: productores independientes, autoabasto y mercado eléctrico mayorista.

Respecto a este último punto, dijo que se usan esas figuras de manera fraudulenta porque encubren los llamados socios de “papel” que despojan de sus recursos a la CFE, dañando severamente a la compañía dirigida por Manuel Bartlett. Asimismo, señaló que es una mentira que los productores independientes sean más baratos que la CFE, por lo que recordó la importancia de elevar la transición energética al rango constitucional.

La CFE abastece el 55% de la energía verde de México (Foto: EFE)

“De todo lo que se inyecta a la red de energías limpias el 55% lo inyecta la Comisión”

Cabe recordar que son los productores independientes (privados) los que utilizan la red de transmisión de la CFE para poder realizar el abasto de energía; sin embargo, la retribución establecida entre la generación y la distribución ha sido calificada de inequitativa en reiteradas ocasiones por la CFE.

Aunado a esto, la paraestatal cuenta con la infraestructura instalada para poder suplir el abasto privado y generar esta energía desde las plantas de generación que tienen paralizadas. Finalmente, respecto al avance de la energía limpia, López López recordó que la CFE sí cuenta con inversiones, ya que ha modernizado 16 hidroeléctricas y va a aportar cerca de 305 megawatts que es el equivalente a 10 parques eólicos. “Se invierte en energía renovable y limpia”, concluyó.

