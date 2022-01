Falleció un policía de la SSP de Sinaloa que frustró un asalto bancario en Culiacán

Ricardo Valle Arellano falleció la madrugada de este miércoles (Foto: @Mtro_CCastaneda)

Ricardo Valle Arellano, efectivo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, falleció este miércoles 19 de enero, luego de que hace una semana resultara herido de bala por frustrar un asalto a mano armada en una sucursal bancaria de Culiacán, Sinaloa.

La corporación policiaca lamentó el fallecimiento del elemento adscrito a la Dirección de Servicios de Protección, “quien se desempeño en todo momento al servicio de la población y murió en cumplimiento de su deber al frustrar un asalto bancario en Culiacán”.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero a las afueras de una sucursal bancaria BBVA ubicada en la central de abastos, donde Valle Arellano, junto con otro elemento de seguridad, acudieron para custodiar a una empresario que realizó el depósito de una fuerte cantidad de dinero en una zona ubicada al sur de Culiacán.

Sin embargo, casi en la entrada del banco, un hombre armado los interceptó y presuntamente forcejeó con Valle Arellano antes de dispararle hasta en cuatro ocasiones. El agente, por su parte, logró repeler la agresión y también hirió el delincuente. Ambos cayeron lesionados al piso. No obstante, Ricardo Valle había recibido uno de los impactos en el rostro, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

El policía fue trasladado a un hospital (Foto: Mtro_CCastaneda)

Tras la balacera el otro agente logró someter al presunto delincuente herido, el cual quedó en la entrada del banco junto a los escalones de la banqueta, donde se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra color negro, un par de lentes, una gorra y diversos pertenencias que traía en una mochila táctica.

La madrugada de este miércoles la SSP de Sinaloa confirmó que el agente falleció a causa de las heridas que sufrió durante el enfrentamiento con el delincuente.

De acuerdo a su hoja de servicio, Ricardo, de 37 años de edad, en los últimos once años, sirvió en el grupo de escoltas de los ex gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel. No tenía mucho tiempo de haberse incorporado a los Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“Nuestra solidaridad para sus deudos, a quienes deseamos una pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, escribió la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.

De acuerdo con la ONG Causa en Común, del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021 se registraron al menos 1,415 policías asesinados, lo que se traduce en un promedio de 1.08 policías asesinados al día.

Los estados con más policías asesinados fueron Guanajuato (54), Estado de México (47), Zacatecas (36), Veracruz (30) y Chihuahua (27).

