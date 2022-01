Carlos Loret de Mola dio positivo a COVID-19; presentó síntomas leves

Carlos Loret mencionó que hará trabajo desde casa (Foto: Facebook Carlos Loret de Mola)

El periodista Carlos Loret de Mola informó desde sus redes sociales que contrajo la COVID-19, además, de señalar como está atravesando esta enfermedad.

En su cuenta de Twitter, el comunicador mencionó que se realizó la prueba y tras obtener el resultado se encuentra en su hogar recuperándose.

“Salí positivo a COVID-19. Tengo síntomas leves. En lo que se pueda, seguiré trabajando desde casa como toca. No hay que dejar de cuidarnos. Mis deseos de pronta recuperación a tod@s quienes anden en las mismas”, escribió.

Rápidamente, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y, aunque algunos le enviaron buenos deseos, otros aprovecharon para arremeter contra el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Loret de Mola tiene síntomas leves (Foto: Captura de Pantalla)

“Cuídate, no se te vaya hacer una junta sin cubrebocas en un espacio cerrado con tu personal de apoyo. Descansa el tiempo necesario hasta que el contagio haya cedido” o “Siga los consejos de las eminencias de la secretaria de salud, su the de Manzanilla la frotada de vaporub muy importante este paso por lo de la frotada y su paracetamol que no falte. Ya sabe quien a de estar muy alegre que se haya contagiado con eso que lo detesta”, son algunos de los comentarios que pueden apreciarse.

Asimismo, algunos colaboradores del medio se tomaron unos segundos para escribirle a Loret de Mola con la finalidad de levantarle el ánimo.

“Ánimo, Carlos, Abrazo”, dijo Enrique Toussaint; mientras que Azucena Uresti también le envió buenos deseos al periodista: “Abrazo, querido @CarlosLoret y pronta recuperación”.

Tras la publicación, Loret de Mola continuó compartiendo contenido laboral desde sus redes sociales, pero ya no hizo más menciones respecto a su situación de salud.

Recientemente, Carlos Loret de Mola señaló en su columna para El Universal que AMLO faltó el respeto a la población después de acudir a sus actividades cotidianas con sintomatología de Covid-19, diagnostico que le fue confirmado.

“El episodio deja exhibido su comportamiento: López Obrador desconoce hasta el más elemental respeto a los demás. No le importa contagiar y proyectar descuido a los ciudadanos”.

El periodista recientemente arremetió contra López Obrador (Foto: Instagram/carlosloret)

El comunicador afirmó que esta negligencia individual también es el reflejo de la minimización que Andrés Manuel, y su gabinete, han hecho sobre los riesgos y consecuencias de la pandemia, así como las medidas sanitarias para hacerle frente.

Como el efecto de la bola de nieve, dichos actos derivaron en una “estrategia de desdén” que ha cobrado la vida de más de 300 mil personas desde febrero del 2020. Esto, de igual manera, demostró que la prioridad del tabasqueño ha sido “la política y él mismo”.

“La prioridad nunca ha sido la salud sino la política; la prioridad nunca ha sido la gente sino él mismo”, aseveró en su texto.

Y de nueva cuenta, apuntó, estaría usando su situación de salud com “arma propagandística” para minimizar los efectos de la cepa Ómicron, ante la cual Andrés Manuel pidió “no espantarse” ya que es “menos letal”.

Andrés Manuel López Obrador se ha coronado como uno de los mandatarios más polémicos por su gestión de la pandemia: la última de la última surgió luego de dar positivo a COVID-19 el mismo día que se reunió con periodistas, staff y su gabinete.

