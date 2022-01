Gabriel Quadri respaldó el programa de vacunación en CDMX

Gabirel Quadri respaldó la decisión de la Jefa de Gobierno (Fotos: Cuartoscuro/CDMX)

El diputado federal por parte de la coalición Va por México, Gabriel Quadri de la Torre, celebró los resultados que ha presentado el programa de vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, Quadri de la Torre ocupó un refrán popular para aplaudir las acciones de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, frente a la pandemia sanitaria de COVID-19.

“La verdad, al César lo que es del Cesar. La vacunación en la CDMX ha sido eficiente. Es todo”, escribió el diputado por medio de redes sociales.

Sin embargo, no fue la única publicación de Quadri del Pardo, pues en un post anterior celebro la decisión de Sheinbaum Pardo de seguir en “verde” en el Semáforo Epidemiólogico, pues en caso de ser diferente, de acuerdo a las declaraciones del diputado federal, el cierre de actividades “tendría un costo social, humano y económico”.

El diputado celebró la decisión de Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/@g_quadri)

“En esto tiene razón la Jefa de Gobierno de la CDMX: no, al cierre de actividades. Tendría in costo social, humano y económico brutal. Hay que asegurar la vacunación completa de todos, y esperar la inmunidad de rebaño, hasta que el COVID sea un virus endémico y de bajo riesgo”, sentencio.

Durante su última conferencia de prensa, la mandataria capitalina cuestionó los motivos para cambiar el semáforo epidemilógico en la capital del país.

“¿Cómo hoy están llamando al cierre de actividades económicas después de lo que ha sufrido la población?, pero además cuando tenemos uno, programas de vacunación reconocidos internacionalmente, o qué proponen, regresar al semáforo naranja no sé con base en qué indicadores, y, segundo qué proponen con regresar, que se cierren actividades económicas, porque si no, no se entiende lo del semáforo naranja”, cuestionó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, pidió a los capitalinos no caer en crisis y evitar comprar pruebas rápidas por internet pese al aumento de casos positivos por dicho virus. También resaltó el numero de test que se realizan a diario en la CDMX.

La Jefa deGobierno pidió a la ciudadania no comprar pruebas COVID-19 en internet (Foto: CDMX)

“Lo hemos mencionado varias veces, no compren por redes sociales o por internet las pruebas de COVID-19″, mencionó.

Por su parte, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, (ADIP), Eduardo Clark García, detalló, que al corte del pasado 13 de enero, el número de hospitalizados en la capital del país por COVID-19 es de mi 493, de las cuales mil 259 son camas generales y 234 requieren ventilación.

Sin embargo, la SSa informó durante la tarde del 14 de enero se registraron la existencia de 4 millones 302 mil 069 casos confirmados acumulados, así como 30 mil 107 lamentables defunciones desde el inicio de la pandemia en México desde inicio de la pandemia sanitaria en 2020.

La SSa señaló que el viernes 14 de enero se rompió récord en el número de contagios (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con las cifras, en las últimas 24 horas 44 mil 293 nuevas personas reportaron el cuadro sintomático relacionado con la enfermedad de COVID-19, por lo que se estableció un nuevo récord en la cifra de contagios en un solo día. De igual forma, existieron 195 nuevas muertes en el último corte.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Salud, respecto a la Estrategia Nacional de Vacunación, el pasado viernes se aplicaron 937 mil 885 dosis de cualquiera de las siete sustancias aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Con el avance, desde el arranque de la campaña se han implementado 154 millones 611 mil 440 inyecciones del antígeno.

