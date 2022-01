Julen Rementería advirtió a AMLO que reforma eléctrica no será aprobada: “Y hágale como quiera”

Julen Rementería aseguró que la reforma eléctrica no pasará en el Senado de la República (Fotos: Cuartoscuro // PAN Senado)

Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no pasará en el Senado de la República.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador indicó que uno de los motivos por los que la iniciativa del presidente no será aprobada es el impacto en el aumento de los precios en los servicios energéticos, como el gas, la electricidad y gasolina.

“Uno de los motivos que mas impacta en el aumento de los precios son los energéticos (gas, electricidad y gasolina). Por eso nosotros no hemos dejado pasar la reforma eléctrica del Presidente. Si así la inflación está altísima, con esa reforma los precios se irán al cielo”

En su mensaje, el coordinador de Acción Nacional en el Senado destacó que el mandatario federal ignora el efecto económico que la reforma tendría en la inflación.

El coordinador de Acción Nacional destacó que el mandatario federal ignora el efecto económico que la reforma tendría en la inflación (Foto: PAN)

“El Presidente cree que no la pasamos porque le tenemos idea a su reforma. No hay tal cosa, lo que pasa es que el presidente ignora el efecto económico que eso tendrá (aún más) en la inflación. Presidente @lopezobrador_: No aprobaremos su reforma y hágale como quiera”, aseveró en su publicación.

Asimismo, el pasado 11 de enero Rementería del Puerto consideró que la discusión para avalar la reforma eléctrica en el Congreso se tendrá que dar hasta el periodo ordinario que inicia en septiembre próximo, pasados los procesos electorales del 2022.

Además, manifestó que primero se deben cumplir con las mesas de diálogos para analizar diversos temas de la agenda nacional como se acordó en la reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) y militantes del blanquiazul.

El senador precisó que hasta el momento no existe modo de que el PAN respalde la reforma bajo los criterios que plantea Morena (EFE/Alonso Cupul)

“Yo creo que sí es muy previsible que se haga en el segundo periodo en este año, estamos hablando ya de los meses de allá de septiembre, y entonces lo que se espera es que primero se cumpla con lo que se ofreció desde el inicio, desde la Secretaría de Gobernación, que se instale la totalidad de las mesas para que podamos ir en todos los temas avanzando, irlo resolviendo según se vayan logrando acuerdos”, comentó.

El senador precisó que hasta el momento no existe modo de que el PAN respalde la reforma bajo los criterios que plantean los grupos mayoritarios de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“La verdad es que en el tema de la reforma eléctrica lo hemos dicho con absoluta claridad: no vemos cómo poder apoyar a una propuesta que se tiene hoy en Cámara de Diputados que significa un retroceso, la desgracia económica para nuestro país, ahí en todo el caso el diálogo y la apertura debe ser total, hablar de otra cosa totalmente diferente a la que llegó como propuesta a Cámara de Diputados”

Damián Zepeda señaló que no hay dudas de que su partido no respaldará la reforma (Fotos: Presidencia/Cuartoscuro // Senado de la República)

Por su parte, el senador Damián Zepeda señaló que no hay dudas de que su partido no respaldará la reforma porque es “dañina” para el país. “Así de claro y de sencillo”.

“Para que no quede ninguna duda: NO a la Reforma Eléctrica dañina de López Obrador. Así de claro y así de sencillo. No tiene el gobierno los votos, si la oposición no se dobla, simplemente no pasa. NO a energía sucia y cara, SÍ a energía limpia y barata. Ni le busquen”, escribió en sus redes sociales.

