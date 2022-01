AMLO, la “pedagogía de todo lo que no debes hacer”: Chertorivski criticó las pocas restricciones contra COVID-19

AMLO dio positivo a COVID-19 después de manifestar síntomas durante la mañanera (Foto: Cuartoscuro)

Salomón Chertorivski, diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), criticó severamente el quehacer del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la mañana de este lunes 10 de enero, pues aún teniendo un cuadro evidente de lo que podría ser COVID-19, el mandatario decidió dar su acostumbrada conferencia matutina.

López Obrador, durante su participación en la mañanera manifestó tener la voz ronca y unos ligeros síntomas de lo que bien podría ser SARS-CoV-2; sin embargo, éstos fueron descartados por el jefe del ejecutivo federal para poder continuar con la agenda política de esta semana y se dijo, inicialmente, que se trataba de un catarro común.

En consecuencia, el ex titular de la Secretaría de Salud (SSa) durante el sexenio de Felipe Calderón aseguró que lo que hizo el tabasqueño fue un ejercicio pedagógico de lo que no se debe de hacer si se tienen síntomas de la nueva cepa de coronavirus.

A través de redes sociales, el actual presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados refirió que “el Presidente hizo pedagogía al regalarnos un buen ejemplo de todo lo que NO debes hacer si presentas síntomas de COVID-19″, y posteriormente numeró cuatro puntos sanitarios que violó: convocar a eventos no indispensables, reunirse en un lugar cerrado y sin ventilación, no usar cubrebocas y hablar por horas.

Salomón Chertorivski condenó la actuación de AMLO durante la mañanera del lunes (Foto: Cortesía / Movimiento Ciudadano)

Cabe recordar que durante la tarde de este mismo lunes, el jefe del ejecutivo federal confirmó, alrededor de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), que dio positivo a COVID-19, lo cual respalda el carácter crítico del señalamiento de Chertorivski Woldenberg.

Con esto, ya son dos veces que se ha confirmado que el presidente de México fue infectado de la enfermedad que llegó al país en febrero del 2020. Aunado a esto, el mandatario explicó, vía redes sociales, que aunque sus síntomas sean leves, atenderá las medidas precautorias promovidas por la Secretaría de Salud (SSa), por lo que trabajará a distancia desde su oficina.

“Permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”. Además, señaló que las conferencias matutinas continuarán realizándose, sólo que en vez de contar con la presencia del mandatario, será Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), el responsable de atender la agenda pública presentada desde Palacio Nacional.

Además de Salomón Chertorivski, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de MC en San Lázaro, expresó su ánimo por que el tabasqueño se recupere pronto del padecimiento que ahora tiene; sin embargo, no dejó pasar la ocasión para asegurar que AMLO sí actuó de manera irresponsable.

El mandatario ya cuenta con el cuadro completo de vacunación contra el COVID-19 (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

“Esperemos que se recupere pronto. Lo que hizo esta mañana, al tener síntomas y reunirse con gente sin cubrebocas, es irresponsable. Desde la semana pasada había tenido contacto con casos positivos”

Contrastantemente, los promotores de la llamada 4T publicaron numerosos mensajes de aliento al mandatario para que se recupere. De tal modo que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno dela Ciudad de México; Olga Sánchez Cordero, jefa de la Mesa Directiva del Senado de la República; Santiago Nieto, ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); David Monreal, gobernador de Zacatecas; Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores; y Martí Batres, secretario de Gobernación de la CDMX, escribieron numerosos mensajes dirigidos a AMLO.

Finalmente, cabe destacar que hasta el momento se ha reportado que el cuadro sintomático del presidente no es grave, por lo que se espera una recuperación similar o mejor que la última vez que padeció esta enfermedad, pues el mandatario ya cuenta con el cuadro completo de vacunación contra el COVID-19.

