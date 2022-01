Prófugo en Zacatecas escaló un muro para huir de la cárcel

se solicitó el apoyo de autoridades estatales y federales para intensificar la búsqueda. (Foto: EFE/Luis Torres)

Una persona privada de su libertad es buscada por las autoridades de Zacatecas después de emprender una aparatosa huida del Centro Distrital Jerez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP) los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando el joven José Iván Santibáñez Velázquez utilizó uno de los muros del penar para escapar del centro penitenciario.

Tras lo anterior, se activaron los protocolos correspondientes y los agentes policiacos emprendieron la búsqueda del originario de Guadalajara, Jalisco. También se solicitó el apoyo de autoridades estatales y federales para intensificar la búsqueda.

A diferencia de oros procesos legales, el nombre del prófugo fue divulgado con la finalidad de que dicha información ayude a identificarlo y dar con su paradero. Asimismo, según la ficha compartida por la SSP el hombre de 21 años ingresó al penal el 3 de diciembre de 2012 por el delito de robo equiparado y atentados a la seguridad de la comunidad.

Además, se pidió a la población zacatecana que apoyen a localizar al individuo y reporten cualquier información que pueda ser útil para las investigaciones al número 492 219 71 59.

El hombre es buscado por las autoridades correspondientes (Foto: SSP Zacatecas)

Abandonaron camioneta con diez cadáveres

Alrededor de las cinco de la mañana de este 6 de enero fueron halladas las personas sin vida al interior de una camioneta estacionada en la Plaza de Armas. De acuerdo con la Fiscalía de Zacatecas se trata de ocho hombres y dos mujeres, quienes presentaban golpes.

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, atribuyó los arrestos al Operativo Zacatecas II, plan implementado desde el 25 de noviembre de 2021 por el gobierno federal para aumentar 3 mil 848 agentes, la división del estado, así como el uso de tres helicópteros artillados del Ejército y la Guardia Nacional.

“Heredamos un estado con los más altos índices de inseguridad, endeudado y con problemas económicos, lo que nos obliga a no desistir para regresar la paz y tranquuilidad a todas y todos los zacatecanos. No daremos tregua en nuestra lucha por regenerar nuestro tejido social, seguiremos empeñados en proteger la vida y la integridad de las y los zacatecanos, no más impunidad, no más corrupción”, aseguró.

Previamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el número de víctimas y anunció el envío de refuerzos en investigación que también acudirán a Fresnillo, municipio con múltiples asesinatos por la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

avid Monreal atribuyó los arrestos al Operativo Zacatecas II, plan implementado desde el 25 de noviembre de 2021 por el gobierno federal para aumentar 3 mil 848 agentes (Foto: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Por la madrugada, agentes del estado recibieron el reporte sobre una camioneta Mazda CX3 color gris plata, con placas de circulación ZFS980C, la cual fue estacionada frente al Palacio de Gobierno y junto al árbol de Navidad. Del auto descendió un sujeto quien corrió hacia el callejón de Las Campanas, dejando el vehículo abandonado.

Así, el pasado 6 de enero, Monreal Ávila informó que se detuvieron a los presuntos responsables de abandonar los diez cuerpos.

“Hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital”, informó el ejecutivo estatal.

Pasaron poco más de diez horas después del hallazgo de los cadáveres, para que se informara sobre resultados del operativo. Sin embargo, no se precisó cuántos detenidos fueron ni dónde quedaron asegurados.

