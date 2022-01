Denise Dresser arremetió contra AMLO por negarse a la prueba de COVID-19: “Ponga el ejemplo”

La politóloga estalló contra AMLO por sus declaraciones entorno al contagio de la titular de la SE (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga Denise Dresser se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a que el mandatario decidió no realizarse la prueba que detecta el COVID-19, aunque recientemente estuvo con la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, quien se informó dio positivo al virus.

Durante su conferencia matutina del viernes 7 de enero, el Jefe del Ejecutivo aseguró encontrarse bien de salud luego de que durante ese mismo día Clouthier Carrillo, con quien había tenido un encuentro en días pasado, hizo público su contagio a través de su cuenta oficial de Twitter.

“(...) Yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes o el martes, (y) no tengo yo síntomas. La verdad es que estoy muy bien, no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando tienen que hacerse la prueba, (pero) estoy muy bien”, declaró el presidente.

AMLO aseguró estar bien de salud (Foto: Presidencia de México)

Asimismo, reconoció que aunque la variante Ómicron está causando más contagios, no ha dejado más fallecimientos como las otras cepas.

“No tengo síntomas, pero sí son varios los que tienen COVID de esta nueva variante que conocemos, afortunadamente están saliendo (de la enfermedad) con muy pocos síntomas, un poco de calentura pero un día, no mucha, dolor de garganta pero básicamente eso”, sentenció desde el el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Por su parte, la escritora reaccionó a las declaraciones de López Obrador y mencionó que su mensaje es contraproducente con respecto a sus declaraciones entorno a la variante Ómicron, así como también le pidió al mandatario ser “responsable” y “líder”.

La politóloga reaccionó a las declaraciones de AMLO tras el contagio de Tatiana Clouthier (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

“Sr. Presidente, usted se equivoca y transmite un mensaje contraproducente sobre Omicron. Cualquiera que entre en contacto con un contagiado debe hacerse la prueba aunque no tenga síntomas. Puede ser asintomático y contagiar a otros. Ponga el ejemplo. Sea responsable. Sea líder”, escribió Denise Dresser a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud (SSa) informó durante el pasado viernes se reportaron 4 millones 83 mil 118 casos de contagios acumulados de coronavirus en el país.

Lo anterior representa que se sumaron 28 mil 23 contagiados en las últimas 24 horas, así como 168 muertes en las últimas 24 horas. Dicha cifra es la segunda más alta en toda la pandemia en México, pues el récord se registró el 18 de agosto con 28 mil 953.

Se reportó un récord en los contagios ante las cifras de la segunda y tercer ola (Foto: EFE/ Madla Hartz)

Mientras tanto, la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud en la Ciudad de México, reveló que Ómicron es la variante de COVID-19 dominante en la capital del país.

Sin embargo, señaló que si bien esta variante es más transmisible, “no es más grave” que las otras, por lo que pidió a la ciudadanía no entrar en pánico.

“Es una variante que sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que, afortunadamente, no es más virulenta; su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y entonces da un cuadro mucho más parecido a un catarro común”, dijo en conferencia de prensa.

La CDMX se mantendrá en Semáforo Verde (Foto: Twitter/Claudiashein)

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, insistió que a diferencia de la segunda y tercera ola de contagios, la capital está en mejores condiciones para enfrentar a Ómicron, pues el número de hospitalizaciones se mantiene baja.

“No estamos como hace un año, que eran muchos los positivos y las hospitalizaciones eran muy altas ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad ahora es menos grave, sea por las características de la variante (Ómicron) o porque estamos vacunados y estamos en mejores condiciones”, señaló.

Aunado a ello, la CDMX se mantendrá una semana más en verde con respecto al Semáforo Epidemiológico.

