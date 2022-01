“Puro bla, bla, bla”: las duras críticas de Carlos Loret de Mola al Banco del Bienestar

Carlos Loret de Mola aseguró que el Banco del Bienestar sólo vive en la imaginación de AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El Banco del Bienestar (BaBien) es una de las grandes apuestas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la repartición de los apoyos sociales, específicamente en comunidades marginadas.

En múltiples ocasiones, el mandatario mexicano ha referido que se tratará del “banco con más sucursales en todo México”, bajo la promesa de inaugurar 2,700 sucursales en toda la República.

Sin embargo, los múltiples cambios en su Dirección General, y las pocas sucursales que se han inaugura hasta la fecha se convirtieron en blanco de las críticas de los miembros de la oposición o de los periodistas.

AMLO inauguró la primera sucursal del BaBien en septiembre de 2021 (Foto: Presidencia de México)

Tal es el caso de Carlos Loret de Mola, quien durante su más reciente columna para El Universal, aseguró que se trata de “un barril sin fondo”, “uno más de los caprichos del presidente”, entre otros adjetivos.

Apenas el 29 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera sucursal del Banco del Bienestar en la Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Junto a ésta, se anunciaron también las primeras 64 sucursales en 11 alcaldías incluidas Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.

El presidente añadió que para noviembre de 2021 habría 1,500 sucursales, mismas que prometió para junio de ese mismo año. Para el 17 de diciembre, Víctor Lamoyi Bocanegra, director general, ya supervisaba 500 de dichas sucursales en Tabasco.

Durante la inauguración de la primera sucursal del Banco del Bienestar estuvo presente, además de la Jefa de Gobierno, la ex directora, Diana Álvarez y funcionarios de la Secretaría del Bienestar. (Foto: Twitter/@ClaudiaShein)

De acuerdo con Loret de Mola, de las 1,100 que se han anunciado en construcción, solamente 270 están en funcionamiento: 20 de AMLO y 250 absorbidas al Bansefi de Peña Nieto, mientras las demás “son el puro cascarón”.

“No hay sistema, no hay equipos, no hay personal. Muchas de ellas en sitios remotos, inaccesibles para los eventuales clientes, y sin servicios básicos de agua, luz, drenaje”, apuntó el periodista.

Además, criticó que a pesar de los casi 50 mil millones de pesos que le han sido asignados al proyecto, hasta el momento únicamente ha dejado una serie de polémicas, como la reciente destitución de Diana Álvarez Maury entre rumores de corrupción.

“... un banco que sólo existe en la prolífica imaginación del Presidente. Porque hoy, del “nuevo bando -como casi todo en este gobierno- puro bla, bla bla”, concluyó el periodista.

El BaBien ha visto pasar por su Dirección General a tres funcionarios en apenas tres años de gobierno de AMLO FOTO: CUARTOSCURO.COM

Qué es el Banco del Bienestar

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de México, el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal.

Como banca social, “promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma equitativa para personas físicas y morales”; lo anterior, en impulso a la inclusión financiera con perspectiva de género, y tomando en cuenta a las comunidades indígenas.

Todo lo anterior, bajo un esquema de uso, diseño y fomento de innovación tecnológica que procura mejores condiciones financieras y ecosistemas de pago para los mexicanos sin acceso a servicios bancarios.

El plan del Banco del Bienestar es tener presencia en localidades distantes y de alta marginación; para ello, implementarán una red de sucursales, así como convenios o alianzas institucionales y comerciales con corresponsales y empresas privadas.

