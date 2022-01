Detuvieron a alcalde suplente de municipio de Veracruz antes de rendir protesta, señalado de secuestro

Ángel "N" fue detenido antes de que tomara protesta como alcalkde suplente del municipio de Lerdo de Tejada. Foto: Impresión de pantalla de video

El pasado viernes, el alcalde suplente del municipio de Lerdo de Tejada, en Veracruz, Ángel “N” fue detenido, acusado del presunto delito de secuestro agravado. El mismo viernes, el alcalde debía tomar protesta.

La Fiscalía del Estado informó que la detención está dentro del proceso 427/2020:

“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso será presentado en audiencia inicial al juez de proceso y procedimiento penal oral del XI Distrito Judicial de Xalapa que lo requiere, para que defina su situación jurídica”.

Tras esto, se deberá conformar un Consejo Municipal y convocarse a elecciones extraordinarias, pues el alcalde propietario había sido detenido también por el delito de secuestro, según información del medio El Universal. Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Ángel “N”.

Por dicha detención, la síndica única María Esther Arroniz fue quien rindió protesta como alcaldesa en funciones, mientras que la regidora Karen Sahara Ruiz Machuco asumirá las funciones de síndica única y Aurelio López García como regidor.

El detenido es el suplente de Jorge Fabián “N”, quien era alcalde electo titular. Y es que el pasado dos de diciembre, Jorge Fabián “N” fue detenido por presuntos vínculos con la delincuencia. Según reportes, el alcalde electo presuntamente participaba en actividades ilícitas de la región de Los Tuxtlas, al sur de Veracruz.

Jorge Fabián “N”, obtuvo el triunfo en el pasado proceso electoral del 6 de junio, abanderado por el partido fundado por el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro cumplimentaron la orden de aprehensión en contra del político que presuntamente pertenece al grupo de Juan Gabriel Gómez Cazarín, actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Ante la detención de ambos alcaldes electos, tanto el propietario como el suplente, el Congreso del Estado será el encargado de conformar un Consejo Municipal, cuyos integrantes fungirán el cargo hasta que haya elecciones extraordinarias y tome protesta el alcalde electo.

Jorge Fabián "N" fue detenido a inicios de diciembre, acusado de secuestro. Foto: Facebook

Cabe destacar que Ángel “N” fue el segundo de su familia en ser detenido en el mes de diciembre del 2021, ya que cuando el alcalde electo del municipio Jorge Fabián “N” fue detenido a principios de diciembre, también se detuvo a su hermana Adriana “N”, quien fungía como funcionaria de la Fiscalía General del Estado.

Cabe destacar que luego de la detención del alcalde electo Jorge Fabián “N”, a inicios del mes de diciembre, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, aseguró que se actuará sin importar los colores partidistas.

Fue en una conferencia de prensa en donde el mandatario morenista expresó que en muchas ocasiones lo han criticado, por supuestamente actuar con autoritarismo en contra de la oposición, sin embargo, con la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, queda claro que quien viole la ley, la Fiscalía está obligada a actuar en su contra.

El gobernador dijo que su gobierno será respetuoso de la actuación del órgano autónomo y llamó a hacer justicia en todos los casos, independientemente de los colores partidistas.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que sin importar colores partidistas, se aplicará la ley. (Foto: Facebook/Cuitláhuac García Jiménez)

“Es alcalde electo de Morena, en efecto, así es, está un comunicado de la Fiscalía General del Estado y que leo a continuación: la Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Jorge Fabián “N” por el presunto delito de secuestro agravado”, señaló en aquella ocasión Cuitláhuac García.

También rechazó que el alcalde detenido tenga vínculos con Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

“Es a fondo, caiga quien caiga, pero también hay que decir la verdad, no hay relación del diputado Juan Javier Gómez Cazarín y Fabián “N”, más que la pública, también yo tengo una foto con él, fui a un acto con él, pero no sé confundan, nosotros no hacemos complicidades”, recalcó el gobernador.

