“No hay razón alguna”: Javier Lozano reaccionó ante caso de Rosario Robles

El poblano aseguró que no hay razones para el fallo del juez (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Luego de que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinara que Rosario Robles continuará en prisión preventiva justificada ante un posible riesgo de fuga, el ex secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón arremetió en contra de las autoridades judiciales.

A través de su cuenta oficial de Twitter, lugar en donde el poblano ha acaparado la atención de los medios debido a sus duras críticas y señalamientos a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que “no hay razón alguna” para que Robles permanezca en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Exacto. No es su estado de salud la justificante. Es que no hay razón alguna para que siga en prisión preventiva. Es al revés. Culer*s”, escribió Lozano Alarcón.

(Foto: Twitter/JLozanoA)

Cabe mencionar que durante los últimos minutos de su audiencia, Rosario Robles le reprochó a Villar Ceballos su fallo argumentando que es inocente por el caso que se le imputa ya que, según sus declaraciones, no se le ha logrado comprobar ninguna responsabilidad.

“No se ha logrado comprobar el daño al erario. Ni tengo cuentas en el extranjero, no salí en los Pandora Papers, ni desvío de recursos a través de universidades”, declaró la ex funcionaria federal acusada por ser omisa en desvíos millonarios.

Asimismo, aseguró que es injusta su decisión ya que hay más personas vinculadas a casos de corrupción que gozan de plena libertad. También, aprovechó su intervención para recordar la investigación periodística publicada en el portal de noticias Aristegui Noticias, titulada Sembrando vida y la fábrica de chocolates, en la que se señalan a los primeros tres hijos de López Obrador como los dueños de una empresa chocolatera beneficiaria del programa federal Sembrando Vida.

La ex funcionaria federal afirmó que hay otras personas acusadas de corrupción que gozan de su libertad (Foto: Mario Jasso/cuartoscuro.com)

“Me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad. Soy la única que está en la cárcel, aunque hay otros funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados y a mí no me han encontrado cuentas en el extranjero, ni mi hija tiene fábrica de chocolates; entiendo de qué se trata”, aseveró.

Tras casi dos horas y veinte minutos, Villar Ceballos decidió, otra vez, que la acusada permanecerá en la cárcel. La autoridad judicial reconoció que Rosario Robles se presentó a dos citas por los cargos que enfrenta. También se aceptó lo referente a su residencia manifestada.

Además, permanece el análisis de las penas que alcanzaría en caso de ser hallada culpable. De igual manera mencionó que no contaba con recursos, pero viajó a Costa Rica.

De acuerdo con el juez, se mantiene la contradicción señalada por Rosario Robles sobre su viaje por vacaciones, cuando sus abogados dijeron que estaba en un curso en el extranjero en el transcurso de las acusaciones.

Rosario Robles lleva presa desde 2019 (Foto: Moisés Pablo/cuartoscuro.com)

El argumento de la salud tampoco ha sido tenido en cuenta para excarcelarla ya que Villar Ceballos ha considerado que recibe atención médica y que su padecimiento no impide llevar una vida normal.

El pasado mes octubre la ex funcionaria decidió hablar con los medios de comunicación en donde señaló que no acusaría al expresidente Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray con el fin salir de la cárcel. La ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, de 65 años, lleva presa desde agosto de 2019.

