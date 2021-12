No sólo la CDMX, el gobierno de Jalisco canceló el evento de fin de año por COVID-19

Enrique Alfaro anunció que ya no se celebrará la fiesta de fin de año en Guadalajara (Foto: Joshua Hernández/Infobae México)

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que el evento masivo que se tenía preparado para festejar el fin del 2021 y el inicio del 2022 será cancelado por la contingencia sanitaria que continúa azotando al estado.

A través de redes sociales, Alfaro Ramírez explicó este miércoles 29 de diciembre que su administración no correrá el riesgo de que las y los ciudadanos se expongan a una aglomeración que provoque un brote descontrolado de COVID-19.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe del ejecutivo local dio “un mensaje importante”, en el que recordó que después de “meses tan largos y duros por una pandemia que aún no termina”, señaló que se cerró el año de manera adecuada, pues se pudo celebrar la Navidad como hace mucho no se hacía y tener números estables ante la pandemia de SARS-CoV-2, “pero no podemos confiarnos”.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, canceló el evento público de finde año (Foto: Cuartoscuro)

“Hemos decidido cancelar el evento que teníamos programado para celebrar el fin de año en el corazón de la ciudad. En Jalisco siempre hemos actuado con prudencia y tomado decisiones a tiempo para salvar vidas. Esta no puede ser la excepción”, informó el gobernador.

Al final de su anuncio, deseó a todas y todos “que los deseos de un mejor año nuevo se cumplan cuidándonos, con conciencia y evitando los más riesgos posibles”. Asimismo, solicitó la difusión de este tuit para evitar la aglomeración que se esperaba en Guadalajara, municipio capital por motivo de fin de año.

Por su cuenta, la Secretaría de Salud (SSa) emitió su Informe Técnico sobre el avance de la enfermedad COVID-19 en México. Para el corte de información de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) se registraron 5 mil 290 nuevos contagios y 188 fallecimientos en el último día.

Los hospitales han reportado más casos de COVID-19 (Foto: EFE/Daniel Ricárdez)

Esto quiere decir que desde que inició la pandemia en la república se han contabilizado 3 millones 961 mil 662 casos confirmados acumulados y 299 mil 132 decesos totales por la nueva cepa de coronavirus. También se tienen 581 mil 630 casos sospechosos y 27 mil 820 casos activos estimados.

Las autoridades sanitarias también precisaron que la tasa de incidencia de casos acumulados es de 3 mil 071.7 por cada 100 mil habitantes. En cuanto a la distribución por sexo de contagios confirmados existe un un predominio en mujeres con 50.2%, la mediana de edad es de 39 años.

Aunado a esto, la agenda de Alfaro Ramírez se ha visto saturada, pues el político recientemente emprendió una demanda por presunto daño moral contra el periodista Ricardo Ravelo, quien lo señaló de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante la ola creciente de casos de COVID-19, los gobiernos locales han tomado medidas de seguridad para evitar brotes descontrolados (Foto: EFE/Madla Hartz)

De acuerdo con Ravelo Galó, “no alcanzaría la tinta ni el papel para escribir sobre tanta corrupción política y criminal. Alfaro solito es un libro de 800 páginas. Y me quedo corto”, debido a que son varias las acusaciones en su contra que han salido a la luz después de que el testigo le otorgara información sobre los negocios de Alfaro, pues presuntamente él y su familia están implicados en una red criminal.

En consecuencia, el gobernador procedió legalmente contra el comunicador quien señaló que además de la demanda por daño moral, ha sufrido de amenazas por parte de Enrique Alfaro. Esto último fue negado por el militante de Movimiento Ciudadano (MC), pero sí admitió proceder ante los tribunales.

“No hay ninguna amenaza, lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral, conforme a derecho, contra un periodista mentiroso que se tiene que hacer responsable de sus palabras”, reiteró Alfaro Ramírez.

SEGUIR LEYENDO: