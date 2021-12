Los mexicanos aún creen en AMLO... pero no en la 4T

Ciudad de México, Diciembre 01, 2021. Infables que hacen referencia a la cuarta transformación, de fondo una tela con la frase "4T: un fracaso que cuesta vidas" Foto: Karina Hernández / Infobae

Un tema recurrente en el plano político actual mexicano es la aprobación de la ciudadanía hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisamente se encuentra en mitad de su sexenio. A lo largo de sus primeros tres años, esa visualización ha variado aunque no mucho; en general se conserva en niveles positivos para el mandatario. Sin embargo, una encuesta reciente advierte que no es de la misma manera que se percibe su gobierno, al que él y sus simpatizantes llaman la Cuarta Transformación (4T), que no ha sido ya muy popular en la opinión ciudadana.

Así lo señala el ejercicio del Gabinete de Comunicación Estratégica, que la semana pasada informaba que el 54.6 por ciento de las y los ciudadanos mexicanos tiene una opinión buena o muy buena sobre su presidente.

“Al presidente le da resultado como persona esta manera de estar generando pleito o confrontación (...) por alguna razón los mexicanos se sienten representados con este estilo de gobernar”, indicó en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica.

“A 3 años de gobierno, 54.6% tiene una buena opinión del presidente #AMLO; 26.3% tiene una mala opinión”, publicaba el pasado día 25 la consultoría.

Sin embargo, al hacer una comparación con la percepción que se tiene sobre su gobierno, la famosa 4T, se muestra un resultado distinto. Y es que del 86.2 por ciento que tenía a principios del sexenio, en 2019, ahora este mes de diciembre de 2021 el gobierno de López Obrador solo cuenta con el respaldo de un 60.8 por ciento de la población mexicana, una caída de unos 25 puntos porcentuales.

El primero de julio sería el día de la Cuarta Transformación (Foto: Saúl López/ Cuartoscuro)

Berrueto insisitió en el programa “Por la mañana”, que la respuesta ciudadana fue bastante distinta dependiendo si se preguntaba por la opinión acerca de la imagen personal de AMLO, a que si se cuestionaba acerca de lo que ha logrado su administración.

Referendo de AMLO desatada batalla política en México

Decidido a llevar adelante contra viento y marea su iniciativa de referendo de revocatoria de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el lunes que se hayan recolectado más de diez millones de firmas para activar el proceso que se ha visto empañado por la batalla política y legal que mantienen el oficialismo y las autoridades electorales que ha incentivado la polarización en México.

López Obrador ha promovido la consulta, prevista para el 10 de abril, para revalidar su gestión luego de tres años de mandato. En el referendo se espera preguntar a los mexicanos si quieren que el gobernante continúe en su sexenio hasta 2024 o renuncie.

La recolección de firmas, que culminó el fin de semana, marcó un nuevo paso en el accidentado camino que ha seguido López Obrador para llevar adelante la consulta, que fue una de sus promesas de gobierno, y ha encontrado resistencia en la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha objetado el proceso alegando que no tiene suficientes recursos para realizarlo luego que el Congreso, controlado por el oficialismo, les recortó el presupuesto.

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) revisan paquetes con firmas para la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

“A pesar de esos obstáculos y de la polémica ya se reunieron 10 millones de firmas,… se sobrepasó lo que exige la ley”, afirmó el gobernante durante su conferencia matutina al referirse a las rúbricas que la organización local “Que siga la democracia” aseguró que consignó el pasado sábado en la sede del INE y que serán sometidas a revisión en las próximas semanas para su validación. De acuerdo a la legislación mexicana, se requerían 2.758.227 firmas para activar el proceso.

“Que sea la gente la que decida, que sea el pueblo. Que ya se terminen las denuncias y todo este tipo de acusaciones y que ya se organice”, dijo López Obrador en alusión a la batalla política y legal que se ha desatado entre el oficialismo y el INE por el referendo revocatorio.

Sobre las motivaciones que mueven al mandatario, el académico del Tecnológico de Monterrey, Patricio Morelos, afirmó que López Obrador quiere cumplir una de sus propuestas de campaña y pasar a la historia como el primer gobernante que se sometió a una revocatoria de mandato. Añadió que detrás de la consulta también podría haber un objetivo político de impulsar la popularidad del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones regionales de 2022 y 2023 y las presidenciales de 2024, lo que le permitiría a López Obrador consolidar su proyecto político de la “Cuarta Transformación”.

La declaración de López Obrador se da un día después que los consejeros de INE denunciaron que eran víctimas de una “persecución penal” luego de suspender temporalmente las actividades para el referendo revocatorio por falta de recursos, medida que quedó sin efecto después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les ordenó seguir adelante con el proceso.





