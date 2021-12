Estas son las marcas de chocolate que la Profeco sacará del mercado por publicidad engañosa

(Foto: EFE)

Uno de los objetivos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es que toda la información de bienes y servicios que ofrezcan las empresas debe ser completa, clara y verás, por medio de la publicidad, etiquetas y precios, a fin de que el consumidor pueda comparar con pleno conocimiento.

Fue así como el organismo señaló que detectó anomalías en las etiquetas de algunas marcas de chocolate en polvo y barra. Explicó que tras un análisis de laboratorio en el que se analizaron 32 presentaciones de este alimento, encontró algunas que tienen menos producto o que engañan con leyendas.

En entrevista con Milenio y El universal, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que las siguientes siete marcas de chocolate en barra y en polvo tienen mal el etiquetado:

- Chocolate Vaquita

- Choco choco

- Chocolate de mesa Don Gustavo

- Cuidado Diario

- Great Value

- Precíssimo

- Vitamin Choco

(Foto: Reuters/Albert Gea)

“Estos productos, que al tener un polígono en el empaque, no pueden ponerle frases de ‘reducido en azúcar’, ‘adicionado con vitaminas’, ‘contiene vitaminas y minerales’; porque esas frases hacen creer que tiene un valor nutricional adicional y que es más bueno que otros. La ley es clara, que cuando tienen un polígono en el empaque, no pueden llevar ciertos tipos de frases, y estos productos están etiquetados con frases como: por lo que esos productos van a tener que reetiquetarse”, argumentó el funcionario.

Alertó que el producto más “tramposo” fue el de la marca Don Gustavo por tener “serios problemas”: el de reetiquetado, por no colocar las leyendas bien en sus empaques, y por menos 16% menos de contenido. Por ello, se retirará del mercado.

Otro caso que también retirará, señaló, fue el de la marca Golden Hills, “porque es algo que no se puede corregir, está utilizando aceite de coco o palmita, que no está permitido. Entonces son esos productos que salen del mercado, y los demás cambiar sus etiquetas”, detalló el representante de Profeco.

Cabe mencionar que este solo fue un adelanto de un análisis completo que se publicará en la Revista del Consumidor de enero del 2022.

Todo lo que debes saber para viajar en avión, según Profeco

(Foto: Cuartoscuro)

Para aquellas personas que han decidido viajar en avión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una lista sobre todo lo que se debe saber sobre la compra de vuelos.

El organismo recomendó que antes de comprar el boleto de avión es importante consultar los términos y condiciones del servicio, los cuales deberán de estar disponibles en la página de Internet de las aerolíneas y ser de fácil acceso.

“La aerolínea no podrá realizar cargos que condicionen la compra del boleto o la contratación obligatoria de servicios adicionales”, explicó la Profeco en la Revista del Consumidor de diciembre.

Equipaje

“Puedes transportar como mínimo y sin cargo alguno 15 o 25 kg de equipaje; en caso de que decidas viajar sin equipaje, la aerolínea puede ofrecerte tarifas preferenciales”, destacó el organismo.

(Foto: Cuartoscuro)

“Asimismo, puedes transportar hasta dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan los 10 kg y cuyas dimensiones no sean mayores a 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto, siempre que su naturaleza o dimensiones no afecten la seguridad y la comodidad de los pasajeros”, agregó.

Respecto a las personas con discapacidad, pueden transportar de manera gratuita cualquier instrumento que sea “inherente” a su discapacidad siempre y cuando sea para su uso.

En el caso de que la aerolínea destruya o dañe tu equipaje de mano, tienes derecho ser indemnizado por un monto de hasta 80 UMA (equivalente a unos siete mil pesos al momento de esta publicación) y por pérdida o avería de equipaje facturado, por un monto de 150 UMA (equivalente a unos 13,000 pesos al momento de esta publicación).

