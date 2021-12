“Para desviarlos”: Noroña se burló de Murayama y el presupuesto del INE para Revocación de Mandato

El polémico diputado reaccionó a la postura de Murayama tras la decisión de la Suprema Corte (Fotos: Cuartoscuro)

Un día después de que se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con el proceso de la consulta de Revocación de Mandato, el consejero Ciro Murayama aceptó la determinación, aunque aún ve como un grave problema el monto económico con el que se cuenta.

No obstante, fiel a su estilo, el polémico diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, citó el tuit del consejero electoral y aseguró que la preocupación por lo económico no es por la realización del ejercicio democrático, sino porque quieren “desviarlo” a los fideicomisos privados.

Con base en las palabras del legislador, pudo llegar a dicha conclusión porque aseguró que Murayama siempre ha dado una explicación “pormenorizada” de los 3,830 millones de pesos que, según el INE, son necesarios para el correcto desarrollo de la consulta.

“Explica de manera pormenorizada por qué requieren 3830 millones de pesos. Seguro para desviarlos a sus fideicomisos privados”, redactó este jueves 23 de diciembre en su cuenta oficial de Twitter.

Noroña se volvió a lanzar contra Ciro Murayama (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Las palabras de Fernández Noroña fueron en respuesta al posicionamiento del consejero Murayama, quien aceptó la determinación porque “son elecciones con apego a la Constitución”, por lo cual aseguró que se continuaría con los trabajos.

Sin embargo, por medio de su cuenta de Twitter, Ciro Murayama aseguró que el INE necesita 3,830 millones de pesos, pues solo así se podría garantizar la colocación de 161,000 casillas que se requieren en todo el territorio nacional.

En tanto, dejó entredicho que, aunque se le mandató al instituto trabajar con 1,503 millones de pesos (el 40% del presupuesto requerido), la Suprema Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto, es decir, de la reducción de la partida económica que le otorgaron los diputados al INE.

“Para hacer la revocación de mandato con 161 mil casillas se requieren $3,830 mdp. La comisión de la @SCJN dice que el @INEMexico continúe con los trabajos con solo $1,503 mdp (40%). Eso mandan; mas aún no se pronuncian sobre el fondo del asunto. El INE siempre acata al juez”, indicó.

El INE deberá de continuar con la Revocación de Mandato (Foto: Margarito Pérez Renata/Cuartoscuro.com)

Y es que la noche del miércoles 22 de diciembre, las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, representantes de la Comisión de Receso de la SCJN, aceptaron la controversia constitucional que interpuso el legislador Gutiérrez Luna, en representación de la Cámara de de Diputados, misma que buscaba impugnar la decisión del órgano colegiado.

Con esta determinación, se le ordenó al INE continuar con la “organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades” del proceso hasta la conclusión del mismo.

“Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna”

SCJN aseguró que se debe de continuar con la consulta (Foto: Cuartoscuro)

En el comunicado que emitió el máximo tribunal en México, se indicó que el órgano electoral tendrá que adaptarse al presupuesto aprobado para la consulta ciudadana, es decir, con los 1,503 millones de pesos que fueron aprobados en el PEF para 2022. Asimismo, las magistradas señalaron que dicha partida económica tiene un indicador de viabilidad financiera.

Agregaron que se aprobó la suspensión de la medida del INE, debido a que no hacerlo significaría no apegarse al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que “los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.

Finalmente, la resolución también explicó que será hasta el mes de enero cuando la controversia constitucional que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sea turnada a alguno de los 11 ministros de la SCJN.

