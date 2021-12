“Histórica imagen”: Chumel Torres retomó promocional sobre Covid-19 para arremeter contra la 4T

Chumel fue criticado por diferentes usuarios en internet (Foto: Instagram/@chumeltorres)

Chumel Torres se ha consolidado como uno de los mayores críticos hacia Andrés Manuel López Obrador y, en esta ocasión, el influencer utilizó una antigua imagen compartida por el gobierno en donde se mencionaba que el COVID-19 no alcanzaría las dimensiones que actualmente se conocen.

“Cuando alguien les diga que confíen en las indicaciones de este gobierno, mándenle esta hermosa e histórica imagen de Marzo de 2020″, escribió el conductor del “Pulso de la República” en su cuenta de Twitter.

En el promocional compartido se puede observar la leyenda “Coronavirus covid-19 no es una situación de emergencia”, además, en algunas viñetas se puede leer: “No hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades laborales, ni escolares. Tampoco hay que hacer compras de pánico. Sigue tus actividades normales, pero refuerza las medidas de prevención. Recuerda: la enfermedad causada por el coronavirus no es grave”.

Ante esto, los internautas rápidamente reaccionaron y concordaron con la opinión de Chumel, además de que algunos culparon a la 4T sobre la situación de salud que se vive actualmente en México.

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cometió un error y subió esta pancarta. (Foto: Tw ChumelTorres)

“Gracias @HLGatell, en México ya hay más de medio millón de muerto. Recuerden ‘La fuerza del presidente es moral y no de contagio’ ‘No hay evidencia científica…' ‘El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve’. ‘El método centinela’ Etc., etc., etc”, dijo un tuitero, mientras que otro añadió: “Es un montaje y de muy mala calidad. La 4T siempre responsable”.

Pero esta crítica de Chumel no es la primera que recibió este cartel, pues, a pesar de que en marzo de 2020 ya comenzaba a prepararse la Jornada Nacional de Sana Distancia y que las autoridades sanitarias, incluido el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell ya había mencionado el 14 de diciembre de ese año algunas de las medidas que se tomarían ante la emergencia sanitaria, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cometió el error de subir esta pancarta.

De manera inmediata, numerosos usuarios criticaron -en ese entonces- la flagrante falta de coordinación en el discurso oficial entre las dependencias. Tal es el caso de la politóloga Denise Dresser que escribió:

“¿Será mucho pedir un poco de coordinación gubernamental? El subsecretario de Salud López-Gatell sugiere sana distancia/distanciamiento social y la Secretaría de Educación Pública anuncia el alargamiento de Semana Santa/suspensión de clases. La @CONADE sale con esto”, tuiteó Dresser.

Ante este tipo de críticas, la dependencia bajó la publicación y en pocos minutos la reemplazó por una que presentan los cuatro puntos de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Estas son las medidas básicas para la Jornada Nacional de Sana Distancia (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Y nuevamente fue criticado, pues el primer comentario que tuvo esta nueva publicación fue “Ya, wey. Lo hubieran dejado así”.

Cabe recordar que, hasta este jueves 23 de diciembre, la Secretaría de Salud (SSa), a través del comunicado técnico diario, informó que se acumularon 3,943,764 contagios y 298,508 defunciones causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. Aunado a lo anterior, se reportaron 577,628 casos sospechosos, 7,715,691 negativos, 19,612 activos estimados y 12,237,083 personas estudiadas desde que comenzó la contingencia sanitaria.

Desde marzo de 2020, la administración federal ha registrado el total de contagios por lugar de residencia, con lo cual la Ciudad de México ha reportado 993,461; el Estado de México 381,896; Nuevo León 208,728; Guanajuato 201,561; Jalisco 165,232; Tabasco 144,088; Puebla 126,308; Veracruz 124,597; Sonora 122,225; y San Luis Potosí ha presentado 107,150.

SEGUIR LEYENDO