Silvia Pinal: a cuánto asciende la fortuna de la primera actriz y qué tesoros guarda

Actualmente, Silvia Pinal es una de las actrices más importantes del país. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La mañana de este jueves, se dio a conocer que el miércoles, la primera actriz mexicana Silvia Pinal ingresó al hospital Médica Sur, en la Ciudad de México, debido a contagio por COVID-19. Se supo que la actriz permanecerá internada en dicho hospital.

Durante una entrevista a Venga la Alegría, la hija de la actriz, Alejandra Guzmán, dijo que su madre había ingresado al hospital debido a una hipotensión, además de una arritmia cardiaca, y posteriormente, le detectaron que estaba contagiada de COVID-19.

Al momento, la “Diva de México” se encuentra en la zona Covid del hospital en el que es atendida y, de acuerdo con sus familiares, se le estarían practicando algunos estudios para determinar el tratamiento que seguirá.

Silvia Pinal es una de las actrices más importantes de México, pues fue una estrella durante la época del Cine de Oro Mexicano. Entre los filmes más destacados de Pinal se encuentran “Un extraño en la escalera” (1955), “El inocente” (1956), “¡Viva el amor! (1958), “Viridiana” (1961), “El ángel exterminador” (1962) y “Simón del desierto” (1965).

Pinal logró destacar en la época del Cine de Oro Mexicano. Foto: Película 'Viridiana' de Luis Buñuel

Gracias a su gran trayectoria, Silvia Pinal logró acumular una gran fortuna, la que le ha permitido vivir rodeada de lujos. En el año 2018, se dio a conocer que la diva del cine mexicano ya tenía preparado su testamento y de acuerdo con información previa de TvNotas, la fortuna de Pinal para este 2021 ascendería a poco más de 1,000 millones de pesos mexicanos, entre dinero, propiedades, cuentas bancarias y negocios.

Además de esto, es bien sabido que la actriz vive en una lujosa mansión ubicada al sur de la Ciudad de México. “Mi casa, la única que he tenido, ha sido mi hogar y refugio de mi familia” retomó TVyNovelas para rememorar qué es lo que Pinal siente sobre el lugar donde ha vivido con sus cuatro esposos y sus hijos.

De acuerdo con este medio, fue Luis G. Pinal, padre de la artista, quien le sugirió, antes de morir en 1951, que comprara ese predio en el Pedregal de San Ángel. Ante ello, Silvia, con mucho esfuerzo, decidió hacerle caso y lo obtuvo a plazos.

Pero fue hasta que firmó su contrato de exclusividad con Gregorio Walerstein en 1954 para grabar la película Cabo de hornos y que le fueron entregados 65 mil pesos, cuando el sueño de Pinal comenzó a cobra forma.

Silvia Pinal vive en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México. (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

“Cambiar tanto de residencia crea el complejo de no tener casa. Por eso decidí hacer esta y no me he salido de ahí nunca. Es duro el reclamo de no tener un pasado: no tienes amigos, no echas raíces... Por eso me aferré a la idea de esta casa a la que siempre vuelvo por lejos que vaya a un viaje”, retomó el medio de espectáculos.

Algunas imágenes de Caras han permitido vislumbrar algunos de los espacios que abarcan esta gran casa, la cual cuenta con una alberca que tiene una historia bastante peculiar, obras de arte, espacios bien iluminados, una mesa de billar, decoración japonesa y muchas plantas.

De igual forma, en 2019 el programa Hoy tuvo acceso al interior de su casa, en donde se pueden verse detrás de un sillón blanco el famoso cuadro que el muralista Diego Rivera le realizó a la actriz. Dicha pintura realizada por uno de los máximos representantes del movimiento muralista en México, no le costó ni un peso a la actriz, pues Rivera decidió regalárselo por la tan sólida amistad que tenían.

“Significa mucho porque ese cuadro yo me lo gané. (No me cobró) pero eso no lo sabía yo. Por eso no quería, yo no tengo dinero, ¿con qué le pago? Yo no sabía ni que decirle y me sentía como una idi*ta. Cómo me cansaba yo, porque eran las horas enteras, era cansadísimo”, recordó en aquel entonces.

La casa de la actriz cuenta con una gran alberca. (Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

De acuerdo con TvyNovelas la planeación de la casa estuvo a cargo de Manuel Rosen Morris, quién fue conocido por crear la alberca y el gimnasio de los Juegos Olímpicos de 1968 y proyectar la casa de Mario Moreno “Cantinflas”.

Respecto al tamaño para la piscina, ella señaló que deseaba que fuera de tamaño olímpico, pues sería su primera y única casa. No obstante, cuando esta estuvo construida, se llevó una gran sorpresa:

“Cuando llegué y la vi dije: ¿Esto es la alberca olímpica? En la madre, era inmensa, conforme pasó el tiempo, le dije: “Arquitecto, hágala más chiquita” hasta que llegó a un tamaño normal. Aquí aprendieron a nadar todos mis hijos y nietas”, añadió.

