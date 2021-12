2021: el año de las resistencias contra López Obrador, según Loret de Mola

(Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Con la llegada del final del año, el periodista Carlos Loret de Mola, decidió hacer un recuento de las acciones y agendas políticas que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, ha tenido. El columnista retomó contextos políticos para ilustrar al 2021 como un “año de las resistencias” por parte de la oposición política de Obrador.

“Este 2021 ha sido una muestra de que sus deseos no son órdenes”, destacó en su columna para El Univeral luego de denominar como autoritario las formas en que el presidente de la República ha querido pero no conseguido imponer su agenda. Para el periodista, el apetito por acaparar todo el poder y aniquilar a la oposición ha generado la movilización por parte de diversos sectores de la sociedad e instituciones.

Como ejemplo, habló del poder judicial, la Suprema Corte y el hartazgo que según él se ha generado en contra del mandatario. La difamación al Poder Judicial por parte de Obrador, es lo que ha generado que la corte deje de “bailar resignada al ritmo que le tocaran desde Palacio”. Así, el periodista afirmó que el enjuiciamiento en contra de los ministros ha generado que varios dentro del poder judicial se posicionen en contra de él.

El tema de la contrarreforma ha sido algo controversial en la actual agenda político del mandatario. La figura de Manuel Bartlett a la cabeza de la CFE y la reducción del porcentaje de injerencia del sector privado en materia energética han sido las principales causas. Por su parte, Loret sostiene que aunado a la difamación por parte del mandatario y la nueva contrarreforma, generó que el presidente se enemistara con la Suprema Corte, al no poder violar la constitución con la extensión de un mandato del presidente del pleno.

Fotografía de archivo del director de la Comisión Federal de electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. EFE/Mario Guzmán

Asimismo, los procesos institucionales han sido aquello sobre lo cual la oposición ha golpeado más al presidente, tal es el caso del INE y la constante pugna que ha tenido con el funcionario Lorenzo Córdova sobre el presupuesto que se le otorgó en el 2022. Hace unos meses, la mayoría de la bancada de Morena notó una reducción al presupuesto del INE, esto debido a la diferencia en la cantidad de elecciones que se llevarían a cabo con respecto al 2021.

No obstante, Lorenzo Córdova impugnó contra la decisión de los morenistas y al no lograr su cometido, ha decidido aplazar el ejercicio de la revocación de mandato, evento que ha puesto a todos los funcionarios morenistas, en contra de Córdova. Sobre este suceso, Loret de Mola subrayó que “El presidente quiso aniquilar al INE. No pudo. Quiso desprestigiar al Instituto y a sus consejeros. No pudo: el INE tiene más popularidad que el propio AMLO.”

La fama y prestigio que el partido de morena tuvo, también se ha visto limitada por la cantidad de escándalos y posturas políticas que han tomado, tal fue el caso de Salgado Macedonio. El ex posible candidato por la gubernatura de Guerrero, fue señalado a inicios de este año por las denuncias en materia de género que ha tenido por diversas mujeres. Los intentos del presidente para que Macedonio permaneciera en el poder no fueron suficientes.

" AMLO quiso que Salgado Macedonio fuera candidato. No pudo. Quiso que Morón fuera candidato. No pudo. Quiso imponer al presidente en el propio tribunal. No pudo. Quiso mantener la sobrerrepresentación. No pudo. "

Por su parte, el presidente también se ha envuelto en problemáticas con la prensa y su sección de las conferencias matutinas “Quien es quien en las mentiras”, segmento que se ha dedicado a retomar notas para contestarlas. Estas medidas han generado que voces como la de Loret, califiquen de “autoritario” para terminar con las críticas que la prensa hace sobre el mandatario.

“Ojalá no hubiera estos embates. Pero ya que los hay, qué bueno que existe un músculo para resistir incluso el ejercicio abusivo del presidente más poderoso de los últimos tiempos. En muchos aspectos de la vida pública, la voluntad presidencial ha sido arrolladora. No en todos.”

