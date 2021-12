“Se quedarían sin privilegios”: Mario Delgado se lanzó contra el PRIAN por Revocación de Mandato

El líder del partido guinda dijo que la oposición jamás dejaría sus privilegios por pelear por una causa justa, como lo es la Revocación de Mandato (Foto: Morena/Mario Delgado)

A días de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tomará la decisión de suspender temporalmente la consulta de Revocación de Mandato, argumentando no contar con el presupuesto necesario para desarrollar el ejercicio de participación directa, las reacciones no han cesado en la arena política mexicana.

Uno de los personajes que más se ha manifestado en contra de la determinación del órgano colegiado es el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, quien ha condenado el hecho como un ataque a la democracia mexicana.

Y este martes 21 de diciembre no ha sido la excepción, ya que decidió no solo arremeter contra el instituto, sino también con la oposición, especialmente con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); aseguró que nunca esperó contar con su apoyo para defender la consulta popular.

Afirmó que llegó a dicha afirmación debido a que los ideales con los que viven los partidos de oposición no los dejaría, pues siempre se han conducido bajo “la lógica del despilfarro y de los privilegios”, situación a la que están sumamente acostumbrados.

Mario Delgado aseguró que Va por México jamás apoyaría la consulta de Revocación de Mandato debido a que no está acorde a la "lógica de despilfarro y privilegios" con los que se conducen (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

“¿Qué esperaban? ¿Qué apoyaran la consulta? ¡Cómo creen! Imagínense, los del PRIAN se quedarían sin gobiernos. Eso no tiene ninguna novedad. La novedad es que el INE no cumpla con su función de fomentar la participación, la democracia y la rendición de cuentas”

Sin embargo, sí se dijo sorprendido por la actitud que ha presentado al interior del INE, pues, desde su parecer, el órgano electoral no está cumpliendo con fomentar la participación ciudadana ni la rendición de cuentas, dos objetivos fundamentales con los que fue creado.

Asimismo, sentenció que la consulta popular no fue suspendida por un asunto económico, sino porque “en el fondo” las y los consejeros no quieren que se lleve a cabo este ejercicio ni que se siente un precedente a favor de la ciudadanía.

“La consulta de revocación de mandato no es un tema de pesos y centavos, en el fondo no quieren que haya este ejercicio, están en contra, así lo han manifestado; no quieren que quede este precedente a favor del pueblo de México, de que a la mitad de una administración la gente, si no está conforme, pueda mandar de regreso a su casa a un presidente”, sentenció.

Mario Delgado sentenció que los consejeros del INE no quieren que se siente un precedente en la democracia mexicana (Fotos: INE/ITAM/Cuartoscuro)

No obstante, sus reclamos no quedaron ahí y volvió a recordar que, para él, el órgano electoral está violando el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), situación que tildó de “absolutamente grave y condenable”, ya que solo desenmascara que el instituto no es competente para cumplir con su mandato.

Indicó que si se mantiene la determinación que fue aprobada el pasado 17 de diciembre con seis votos a favor y cinco en contra, quedará de manifiesto que el INE pretende cancelar los derechos político electorales de los mexicanos y así frenar el avance democrático del país.

Finalmente, reiteró la petición que realizó a la bancada de su partido en la Cámara de Diputados sobre iniciar un juicio político contra los seis consejeros que votaron por suspender la Revocación de Mandato, pues aseguró que no debe de quedar en el olvido el fuerte golpe al pueblo de México.

