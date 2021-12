“Parece que vive en otro país”: Jesús Zambrano arremetió contra AMLO por violencia en México

Jesús Zambrano se lanzó contra la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues aseguró que la violencia e inseguridad en el país “no cesa, al contrario, va en aumento”.

A través de un comunicado, el líder del Sol Azteca lamentó que el gobierno federal defienda su estrategia aún con los altos índices de violencia que se vive en el país, “piensa que con instalar más cuarteles en el país se detendrá el accionar de la delincuencia”, agregó.

El político señaló que desde hace tiempo urge es más inteligencia, cortar las redes de lavado de dinero, destinar recursos a estados y municipios para que cuenten con cuerpos policíacos capacitados, y una coordinación efectiva entre todos los niveles de gobierno.

“Las familias mexicanas merecen vivir en paz, salir a las calles sin temor. Los hechos y la realidad no mienten , pero pareciera que el presidente de la República vive en otro país, su realidad es diferente a la de la sociedad que mal gobierna. Estamos enfrentando una crisis en materia de seguridad y la solución no son más militares ni más cuarteles. Nosotros en el PRD ya lo hemos expresado y lo reitero, la militarización del país no es la solución“, aseveró.

Zambrano Grijalva recordó que 90 personas son asesinadas al día, y de enero a octubre se registraron más de 84,000 muertes dolosas.

“Estamos cerrando el 2021 con una alarmante crisis de inseguridad”

Finalmente, el perredista pidió que más allá de la palabrería y la foto “histórica” para el recuerdo en la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), “que la cooperación entre gobiernos estatales y federales se traduzca en hechos no palabras, eso es lo que exigimos”.

Y es que el pasado 20 de diciembre, el presidente López Obrador presentó el informe mensual de seguridad pública y un resumen de las principales acciones en la materia que se han realizado durante sus primeros tres años de gestión.

En conferencia de prensa matutina, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, resaltó los primeros resultados del Plan de apoyo a Zacatecas, uno de los nueve estados que concentran altos índices delictivos.

A 25 días de la implementación, dijo, los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada se redujeron al pasar de 141 a 78 diarios, lo que representa una disminución del 45%. La efectividad de la estrategia derivó en una tendencia a la baja.

El titular de la Sedena reportó que también se observan reducciones en los ocho estados que requieren mayor presencia y acción por parte del Estado: Guanajuato, 3.6%; Baja California, 14 por ciento; Chihuahua, 16 por ciento; Michoacán, 3.7 por ciento; Jalisco, 4 por ciento; Sonora, 13 por ciento y Quintana Roo, 38 por ciento. El funcionario aseguró que se está reforzando la atención en el Estado de México.

Cresencio Sandoval sostuvo que la Estrategia Integral de Seguridad Pública arroja resultados positivos que dan certeza de su funcionamiento; la creación de la Guardia Nacional y su participación en tareas de seguridad pública, así como el incremento de los órganos de inteligencia y la coordinación entre instituciones han sido determinantes para lograr pacificar al país gradualmente.

“El 31% de la totalidad de los resultados y de las detenciones se ha logrado con el uso de órganos de inteligencia. En total en la presente administración se ha detenido a 1,78 personas consideradas como objetivos prioritarios”, apuntó el secretario.

