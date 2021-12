Morena en San Lázaro va por una línea exclusiva para atender violencia infantil

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia (Foto: Cuartoscuro)

Merary Villegas, diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), propuso crear una línea de emergencia exclusiva para atender casos de violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes, esto para tener un protocolo específico para este demográfico que permita garantizar su seguridad.

Este martes 21 de diciembre, Villegas Sánchez presentó una reforma al Artículo 83 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), esto para que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), coordinen esfuerzos para materializar una línea directa similar a la del 911, pero que debe de ser de uso exclusivo para denunciar delitos en detrimento de algún menor de edad.

La morenista considera que debería complementarse con una permanente campaña de difusión tanto en medios convencionales de comunicación como en redes sociales que, a su vez, se vincule con la activación inmediata de todos los protocolos, instituciones y programas gubernamentales encargados de atender el problema de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle y de combatir el maltrato infantil en cualquiera de sus manifestaciones.

El sano desarrollo de las infancias en México debe de ser promovido desde el gobierno (Foto: Cuartoscuro)

“Sí hay un sector de la sociedad vulnerable en el mundo, son las niñas, niños y adolescentes, porque no pueden por voluntad propia defenderse, organizarse, salir a la calle a protestar o elegir quién los represente; es nuestro deber y competencia ayudarles”

También dijo que en México sigue presente de manera muy fuerte numerosos ejemplos de trabajo infantil, desnutrición, niños en situación de calle, deserción escolar, la pornografía infantil, la prostitución infantil, el abuso sexual en las instituciones religiosas y demás delitos que atentan contra la integridad de los millones de niños y niñas que hay en el territorio nacional.

De acuerdo con la información compilada por el 911, en lo que va del año no hubo registro de llamadas para atender problemas de violencia contra las infancias; sin embargo, esto no quiere decir que no existan los casos.

Morena en San Lázaro busca promover una línea de auxilio para menores de edad (Foto: Getty Images)

Villegas Sánchez detalló que la trata de menores está presente en todo el planeta. Los niños y niñas víctimas de este ilícito son objeto de prostitución, matrimonio forzado o adopción ilegal. También son mano de obra barata o no remunerada, sirven como empleados domésticos y se les recluta para incorporarlos a grupos armados.

Asimismo, retomó el tema de incremento de violencia familiar reportado como consecuencia de la pandemia de COVID-19, pues el confinamiento promovido como medida restrictiva incidió negativamente en la convivencia al interior del hogar.

“Sabemos que con la pandemia y el confinamiento los casos de violencia intrafamiliar aumentaron y aún no se ha dimensionado la afectación física y psicológica de las y los menores”

Con la llegada del COVID-19 a México se incrementaron los casos de violencia al interior del hogar (Foto: Cuartoscuro)

En consecuencia, reiteró la importancia de poder atender a este demográfico en México. En ese mismo sentido, reiteró que la exclusividad de la línea de apoyo a las niñas, niños y adolescentes resultaría una herramienta muy útil para atender a esta población

“Por ello, es trascendente activar la línea en los estados con las instituciones y programas que se tengan como una misión de país, pero más aún como un acto de humanidad, conciencia y esperanza en el futuro”

En el Artículo 83 de la LGDNNA se especifica que el Estado, entre otras cosas, está obligado a “garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez, el ejercicio de sus derechos, brindar información comprensible que esté relacionada a su protección e “implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial”. Finalmente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su correcta dictaminación.

