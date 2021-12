Sepultaron a Melanie de 13 años en Edomex, asesinada cuando fue a dejar a su hermana menor a la escuela

Sepultaron a Melanie, niña de 13 años asesinada en el Estado de México (Foto: Twitter/@ForoTV)

El pasado jueves 16 de diciembre, una niña de 13 años fue víctima de feminicidio durante las primeras horas del día, luego de pasar a dejar a su hermana menor a la escuela primaria Tierra y Libertad, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, en los límites con Ixtapaluca.

Tras reportarse como desaparecida durante algunos minutos y ante la desesperación de su madre, quien comenzó a buscarla al percatarse que no regresó a la hora acostumbrada, la menor, que responde al nombre de Melanie, apareció sin vida y con presuntos signos de abuso sexual en la calle José Julián, ubicada en la colonia 20 de Mayo.

Durante el viernes se llevó a cabo el velatorio y este sábado, familiares y amigos le dieron el último adiós a Melanie, quien fue despedida en medio de veladoras y con una fotografía al centro del ataúd, minutos antes de que fuera sepultada.

La madre de la niña aprovechó parte de la cobertura mediática para exigir justicia por el feminicidio de su hija, pues a pesar de afirmar que ha recibido apoyo posterior por parte de las autoridades, los resultados parecen estar lejanos y se mantiene a la expectativa de dar con el responsable.

Además, la madre de Melanie recordó los hechos y los describió paso por paso, con el objetivo de esclarecer la manera en que vivió el incidente y donde insinuó al primer sospechoso del caso.

“Cuando yo vi que eran 8:10 (de la mañana) y no regresaba, yo bajé a buscarla. En eso me contacta un señor que nunca le hablaba y me dice que qué andaba buscando, cuando yo nunca le dije que se me había perdido nada”, afirmó María de los Ángeles para ForoTV.

“Posteriormente yo doy un recorrido hasta la secundaria, vuelvo a subir (a mi casa) y me está esperando afuera (el señor) y me vuelve a preguntar: ‘¿ya la encontró?’, pero yo no le había dicho que se me había perdido nada”.

La infante fue encontrada en una calle aledaña a la escuela "Tierra y Libertad", de la colonia 20 de mayo en el municipio Los Reyes La Paz, en el Estado de México (Foto: Twitter/@repoterosenmov)

“Subo nuevamente a mi casa para ver si ya había llegado y no, no había llegado. En ese lapso en el que subo y vuelvo a bajar es cuando encuentro a mi pequeña sin vida”, sentenció María de los Ángeles respecto a lo sucedido.

Posteriormente, la madre de Melanie ahondó en los procedimientos de investigación que ha tenido su caso y afirmó que la Fiscalía se ha puesto a su disposición; sin embargo, los resultados todavía no son evidentes, por lo que espera exista más apoyo durante el paso de las horas.

“De antemano estamos pidiendo justicia. La Fiscalía nos mostró todo su apoyo, se puso a disposición de nosotros y esperemos que nos ayuden y nos apoyen un poco más para que no quede impune y se haga justicia”, declaró María de los Ángeles.

El Estado de México ocupa la primera posición en casos de feminicidio durante el 2021

Durante el 2021 se registraron 120 casos de feminicidio en el Estado de México de los 842 casos odiciales en el país (Foto: Cuartoscuro)

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reportó el pasado 8 de diciembre que, del 1º de enero al 31 de octubre de 2021, en el país se cometieron 2,037 homicidios a menores de edad. Además, se contabilizaron 4,328 desapariciones de infantes de primer día de enero al 7 de diciembre

En el caso de los feminicidios dentro del Estado de México, durante el 2021 se registraron 120 casos de los 842 casos oficiales en el país, de acuerdo al corte de información de violencia contra las mujeres, por lo que se ubica como el estado con mayor cantidad de feminicidios en el año, seguido de Veracruz, con 61 y Jalisco, con 57.

