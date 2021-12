Claro TV como televisión de paga en México no sólo beneficiaría a Carlos Slim, también a las audiencias

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha analizado la concesión de televisión de paga para Claro TV, perteneciente a América Móvil, la empresa de Carlos Slim ha buscado casi por 10 años a entrar a este segmento. (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha analizado la concesión de televisión de paga para Claro TV, perteneciente a América Móvil, la empresa que Carlos Slim, la persona más rica de América Latina, ha buscado por casi 10 años a entrar a este segmento.

Fue en 2008 cuando Claro TV, una empresa subsidiaria de América Móvil, presentó una solicitud para obtener una concesión única, sin embargo, el IFT detalló en 2020 que aún era necesario hacer un estudio a profundidad para obtener mayor claridad y decidir sobre el tema.

Aunque el análisis ya concluyó, aún no se ha revisado con el Pleno del Instituto. Uno de los argumentos es si Claro TV es o no es una explotación indirecta, es decir, es una empresa que no está sujeta a las restricciones impuestas a Telmex, ya que no fue declarada en la lista que integra el Agente Económico Preponderante (AEP).

En entrevista para Infobae México, Ernesto Piedras, Economista y Director General de The Competitive Intelligence Unit, aseguró que América Móvil tiene una doble prohibición de entrar para entrar al negocio de video, tras pasar de monopolio público a monopolio privado y agregó que: “en su título de concesión en 1990 queda expresamente prohibido que entre al negocio del video, de manera directa o indirecta.”

El economista habló sobre la concesión de televisión de paga que busca obtener Claro Video en México. (Foto: Especial)

Piedras explicó que la normatividad de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sostiene dicha prohibición, lo cual lleva a un verdadero cuestionamiento: por qué ni siquiera se está considerando su entrada a México. “No debería discutirse cuando no se han derogado estos principios” puntualizó.

“Lo que yo no he encontrado es ningún precedente en el mundo, de que a un preponderante que tiene el 66 por ciento, dos terceras partes de los ingresos, son propiedad de América Móvil, que se les autorice la entrada al negocio del video, es muy peligroso”

Por otra parte, recordó el proceso de privatización y la adjudicación a Carlos Slim de Telmex en el que quizá pudo haber existido alguna simpatía política con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, el gobierno federal de aquélla época tenía muy claro el peligro de tanta concentración de poder.

En tanto, puntualizó que lo que promueve el IFT es la competencia, pero en este contexto, lo que se promovería sería mayor concentración de mercado y se le daría un peso mucho mayor a América Móvil.

Antes de una convergencia por parte de todos los participantes del mercado, deben de haber condiciones para la competencia, es decir, que antes de pensar en darle más juego a América Móvil, las medidas regulatorias deben de ser más justas. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

“Cuando además el presidente del IFT está por irse, es muy sospechoso, a mí me da mucha suspicacia que a punto de irse quiera promover un obsequio de este tipo a América Móvil”

También, destacó que antes de una convergencia por parte de todos los participantes del mercado, deben de haber condiciones para la competencia, es decir, que antes de pensar en darle más juego a América Móvil, las medidas regulatorias deben de ser más justas.

“El consumidor lo que conviene es que tenga opciones asequibles en precio, estables en tecnología y atractivas en cuanto a contenido”

¿Quiénes serían los beneficiados?

Por su parte, el académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Trejo Delarbre explicó en entrevista para Infobae México, los puntos a favor en caso de que se apruebe este cambio, específicamente a quiénes beneficiaría.

El investigador Raúl Trejo Delarbre habló sobre a quiénes beneficiaría la llegada de Claro TV a la televisión de paga. (Foto: Instituto de Investigaciones Sociales UNAM)

“Beneficia a las empresas del señor Slim, por supuesto, pero también beneficia a las audiencias y a los públicos de la televisión mexicana”

En ese sentido, recordó cómo la televisión ha sido monopolizada en México por parte del consorcio Televisa, izzi (antes Cablevisión), Sky, Megacable entre otras, que pertenecen a Emilio Azcárraga Jean y han mantenido un dominio del mercado en contra de las reglas que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Puntualizó que los consumidores deben de disponer de una gran cantidad de opciones, por ejemplo, explicó que los clientes de Telmex y Telcel han sido discriminados hasta ahora, pues al contratar teléfono con izzi, éste brinda además el servicio de internet y de televisión de paga, a veces de telefonía celular, pero en cambio con Telcel y Telmex, no se puede contratar el servicio de televisión de paga en vista de la revisión que se ha mantenido.

“Lo más importante es el beneficio que habría para los consumidores, que dispondrían de más opciones en televisión y habría entonces un contrapeso al monopolio, que en televisión de paga, mantienen en este segmento a cargo de Televisa”

Televisa, izzi (antes Cablevisión), Sky, Megacable entre otras, que pertenecen a Emilio Azcárraga Jean y han mantenido un dominio del mercado en contra de las reglas que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

En cuanto a la competencia, explicó que no se le aplican reglas de dominancia a las empresas que tienen más de la mitad del mercado en la televisión de paga a raíz de que la excepción que hizo la legislación.

Lo más conveniente, puntualizó, es que entren más actores y de brindarle la concesión a Claro Video (Claro TV), el IFT estaría cumpliendo con la obligación de favorecer la competencia.

“Es una manera de acotar la expansión sin regulación que han tenido las empresas de Emilio Azcárraga ¿quién gana? pues gana Slim, pero yo digo que ganan también los consumidores ¿quién pierde? pues pierden aquellos a quienes no les conviene que Televisa tenga delante suyo competencia”

El académico y experto en telecomunicaciones agregó que de llegar al mercado de televisión de paga, Claro Video, lo ideal sería hacerlo con una oferta más amplia, más vital y representativa de la diversidad de la sociedad mexicana, pues considera que esta decisión llega muchos años tarde, cuando la televisión de paga pierde cada vez más audiencias al existir una mayor oferta de plataformas de streaming.

En en los próximos días se espera que el IFT tome una decisión sobre la concesión de la empresa de Carlos Slim, solicitud que presentó desde diciembre de 2018.

