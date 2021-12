“Nuestro apoyo al presidente electo”: AMLO se solidarizó con Pedro Castillo ante crisis en Perú

AMLO se solidarizó con Pedro Castillo ante crisis en Perú (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a Pedro Castillo, mandatario actual de Perú, en medio de los intentos de derrocamiento y la campaña de desprestigio que hay en su contra, indicó el tabasqueño.

En conferencia de prensa matutina, aseguró que México respeta la soberanía de las naciones, sin embargo, aseguró que un principio de la política exterior del país es la cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el respeto a los derechos humanos.

“Nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los países, es un principio de nuestra política exterior, la no intervensión y la autodeterminación de los pueblos. Pero también, como parte de la política exterior de México, nosotros también tenemos que llevar a la práctica la cooperación para el desarrollo entre países y pueblos y también derechos humanos. Siempre buscamos un equilibrio”, expuso desde Palacio Nacional.

“Nuestra fraternidad al pueblo de Perú, nuestro apoyo al presidente electo, legal, legítamente constituido. Ojalá y haya sensatés en la oposición conservadora”

AMLO aseguró que Pedro Catillo sufre embates del ala conservadora de Perú (Foto: Presidencia)

En este sentido, López Obrador comentó que Pedro Castillo lo contactó para hablarle sobre la situación que atraviesa su gobierno, ya que además de la campaña de medios de información de los conservadores en su contra, las presiones sobre la economía del país sudamericano son muy graves.

Lo anterior debido a la crisis financiera resultante de la pandemia de COVID-19, así como el alza de precios que se ha venido dando desde hace años. “Cuando me habla el presidente de Perú, me dice que están están atravesando por una situación difícil, acaba de llegar, no hace mucho. Hay que tener como antecedente de que fue una elección cerrada, él gana, pero tardaron mucho tiempo en reconocer su triunfo, hubieron presiones muy fuertes y no querían que él llegara a la presidencia”, recordó el mandatario mexicano.

“Desde que llega, empieza a enfrentar actos de resistencia a su gobierno, de oposición, no tengo todos los elementos pero sí creo que está padeciendo de una guerra sucia, mediática, porque eso es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, y más en el continente americano, tienen la mayoría de los medios de información y desatan campañas de desprestigio”

El gobierno de Pedro Castillo se interesó en la planeación y aplicación de los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión Universal para Adultos Mayores (Foto: Twitter/JovConFuturo)

Al escuchar a su homólogo peruano exponer la situación que atraviesa su país, López Obrador manifestó su apoyo y, en consecuencia, decidió enviar en un avión de la Fuerza Aérea a una delegación de funcionarios mexicanos en donde estaban incluidos Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria del Bienestar, y a otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Le dije ‘cuenta con nosotros’, porque es una especie de preparación a un derrocamiento. Fue una representación del Estado mexicano, fue el secretario de Hacienda, porque eso le planteé. (...) fue un avión de la Fuerza Aérea mexicana, dos funicionarios más, la subsecretaria del Bienestar. Ofrecimos ayudar con combustible, se ofrecieron vacunas”

No obstante, el gobierno de Pedro Castillo se interesó en la planeación y aplicación de los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión Universal para Adultos Mayores, ejecutados durante el gobierno de la llamada 4T (cuarta transformación).

“Lo que les importó más fue la cuestión social, el programa de adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, y nuestro apoyo político, porque hay información de que han habido agresiones. Entonces, vamos a estar pendientes, decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos”, indicó el titular del Ejectutivo mexicano.

SEGUIR LEYENDO: