Qué hizo el titular de la SHCP en Perú

Además de Ramírez de la O, acudieron Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Foto: Cámara de Diputados)

El pasado lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, acudió a Perú. Durante su conferencia matutina, el tabasqueño precisó que la visita del secretario se realizaría con el el objetivo de asesorar y apoyar la crisis económica y política que atraviesa el país sudamericano, actualmente gobernado por Pedro Castillo.

,López Obrador indicó que su ministro de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y otros funcionarios de su gestión fueron a “apoyar en lo que podamos al gobierno de Perú que está atravesando por una situación difícil allí” y enfatizó en que su homólogo peruano actualmente está atravesando por una campaña de desprestigio en su contra, alentada por las consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19 en el país.

“Nos pidió apoyo el presidente, que enfrenta toda una campaña en contra, mediática, además alentada en la inflación, plantean que es por incapacidad. Fuimos muy respetuosos a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, la gente pobre, en tiempos difíciles”, apuntó el mandatario mexicano y explicó que, además de Ramírez de la O, acudieron Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Rogelio Ramírez de la O y otros funcionarios de la gestión de AMLO fueron a "apoyar" al gobierno de Perú (Foto: Twitter / @R_Ramirez_O)

Mediante un comunicado, la SHCP informó que la visita del ministro de Hacienda se enfocó en plantear al presidente Pedro Castillo diversas propuestas de carácter económico en apoyo a la economía de ese país sudamericano y que al mismo tiempo representen un beneficio para México. En este sentido, se analizaron algunas opciones para fortalecer el intercambio comercial entre ambas naciones y brindar líneas de crédito de la banca de desarrollo con el fin de fomentar las exportaciones.

Las reuniones que se realizaron con Pedro Castillo y su gabinete también incluyeron un intercambio de experiencias sobre la implementación de programas sociales en apoyo a diversos sectores de la población, varios de los cuales ya existen en Perú, como es el caso del apoyo económico a los adultos mayores. Tras el encuentro, se determinó que, con el objetivo de definir el desarrollo y la ejecución de las acciones planteadas, ambas partes acordaron dar seguimiento permanente a las consultas mutuas.

Asimismo, AMLO expresó en conferencia de prensa que “tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, no sólo es apoyar a un presidente surgido de un movimiento popular, es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres”. Sus declaraciones surgieron tras la petición promovida por la derecha y la ultraderecha peruana, incluyendo al partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, para destituir al izquierdista Castillo.

Perú actualmente es gobernado por el izquierdista Pedro Castillo (Foto: EFE/Paolo Aguilar)

En este contexto, la visita de Ramírez de la O ha sido fuertemente criticada en México por algunas figuras de la oposición, quienes han apuntado su descontento sobre el apoyo brindado por el funcionario en temas económicos en el país sudamericano pese al aumento de la inflación en México, cuyo porcentaje alcanzó el 7.3% durante las primeras dos semanas de noviembre.

Una de las principales figuras que condenó la presencia del ministro de Hacienda en Perú, fue la ex primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para enviar el siguiente mensaje: “Señor Rogelio Ramírez de la O, si va a Perú dígales la verdad: que no tiene caso destruir todo, que las naciones no pueden ser gobernadas con discursos de odio, que la economía debe ser competitiva, solidaria y sustentable; que la salud es primordial, que cuiden a su niñez y a las mujeres”.

