Líder del PRI celebró la decisión de la SCJN sobre el decretazo de AMLO

Alejandro Moreno (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno celebró la suspensión que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto de Andrés Manuel López Obrador en donde declara que toda obra de infraestructura durante su gobierno sea considerada como asunto de “interés público” y de “seguridad nacional”..

A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno “Alito”, aplaudió la determinación de la Corte.

“¡Muy bien por la @SCJN! Estar del lado de la transparencia legitima el actuar del Máximo Tribunal Constitucional del país. El dictamen para hacer pública la información de las obras del Gobierno es el primer paso, esperemos pronto sea igual en los demás temas de interés nacional”, escribió.

Este martes 14 de diciembre, la Suprema Corte admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra del acuerdo presidencial con el que se pretendía clasificar como “seguridad nacional” los proyectos de infraestructura, por lo que concedió suspender parcialmente la aplicación del acuerdo fechado el 22 de noviembre.

El ministro Juan Luis González Alcántara rechazó clasificar como “reservada” toda información pública de los proyectos insignia de AMLO como los son el Tren Maya, en el sureste mexicano; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, entre otros.

“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, señala.

Esto significa que para mantener en reserva alguna información sobre dichas megaobras, las autoridades a quienes se requieran dichos datos tendrán que argumentar legalmente las razones de seguridad nacional que sustenten su decisión.

El ministro Juan Luis González Alcántara rechazó clasificar como “reservada” toda información pública de los proyectos insignia de AMLO como los son el Tren Maya, que se construye en el sureste mexicano. Foto: EFE/Manuel López/ Archivo

En el recurso que presentó el INAI ante la Suprema Corte, el organismo acusó que el decreto del mandatario federal violenta los principios de máxima publicidad y el derecho a la información, debido a que, al catalogar como “seguridad nacional” las obras, se impediría la transparencia en la entrega de información relacionada con ellas.

La resolución de la Corte tiene efectos inmediatos, por lo cual no se podrá negar información relacionada con las obras prioritarias que lleva a cabo la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”, mencionó.

Sin embargo, la suspensión es sólo una medida cautelar, ya que la definitiva está en manos del pleno de la Suprema Corte que resolverá si el acuerdo presidencial es o no constitucional. El pleno se reunirá hasta que termine el periodo vacacional.

Foto de archivo/ EFE/Sáshenka Gutiérrez

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “muy buena” la decisión de la Corte de suspender parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial.

“La otra buena noticia es que la Corte resuelve de que es válido el acuerdo que emití y que sólo tengo que o que tenemos -como gobierno- presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que iba a ser así, que no era para ocultar información, sino para avanzar y simplificar los trámites”, señaló en su conferencia mañanera.

“Queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firmé para que camine el elefante, y no nos detengamos, entonces los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese el propósito”, dijo.

El mandatario federal aseguró que el gobierno tiene la responsabilidad de presentar la información, por lo que -dijo- “ya no hubo golpe de Estado”, como sugirió la analista Denise Dresser.

“Ahora la Corte dice: adelante con el acuerdo, no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad, además es una convicción, entendemos que la transparencia es una regla de oro”, enfatizó.

