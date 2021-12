“Aplaude que lo forzarán”: Denise Dresser tundió a AMLO tras aceptar revés de la SCJN al “decretazo”

Fotos: Cuartoscuro

Denise Dresser, politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras aplaudir la decisión respecto a suspender el “decretazo” que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La broma del día. @lopezobrador_ celebra que la SCJN da revés parcial a decretazo y obligará a su gobierno a cumplir con Constitución y transparentar contratos/concesiones/adjudicaciones/gasto de mega obras. Aplaude que lo forzarán a respetar las leyes que se quería saltar”.

Esto lo realizó en respuesta a la mención que realizó López Obrador en su conferencia matutina de este tema.

El mandatario comentó en su conferencia matutina que son buenas las dos resoluciones tomadas por la SCJN acerca de que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, así como la suspensión parcial del acuerdo que blinda las obras de infraestructura de su gobierno.

“Fueron muy buenas las decisiones de la Corte del día de ayer porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias”, comentó.

Foto: captura de pantalla Twitter @DeniseDresserG

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en contra del decreto presidencial en materia de proyectos de infraestructura. El alto tribunal concedió una suspensión, por lo que, ahora se le impide al gobierno federal reservar la información sobre los proyectos de construcción.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aceptó a trámite la controversia constitucional 217/2021, y determinó que, en tanto la SCJN se pronuncia sobre el fondo de este asunto: “Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada de éste como de interés público y/o seguridad nacional sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para este efecto”.

Sobre esta decisión de suspender los efectos del acuerdo que protege a las obras de su gobierno, AMLO explicó que desde un inicio esta decisión del gobierno no implicaba ocultar información: “La otra buena noticia es que la Corte resuelve que es válido el acuerdo que di a conocer y que solamente tenemos como gobierno que presentar los informe para que haya transparencia, que siempre dijimos que iba a ser así, que no era un asunto de transparencia, que no era ocultar información, simplificar los trámites”.

INAI impugna decretazo de AMLO ante la SCJN por obras consideradas de seguridad nacional (Foto: Twitter/@INAIMexico)

El presidente añadió que queda el acuerdo vigente para que no se detengan en trámites (incluso aquellos trámites impuestos por las mismas dependencias de gobierno), pues argumenta que ese acuerdo lo firmó “para que camine el elefante y que no nos detengamos”.

Desde Palacio Nacional, AMLO mencionó que los adversarios plantearon que querían ocultar información “y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese el propósito, y ahora la Corte dice adelante el acuerdo, pero tenemos que presentar la información”. Añadió que es una responsabilidad de su gobierno además de que es una convicción, pues “entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia”.

Asimismo el líder del Ejecutivo sostuvo que “tenemos que estar contentos porque no hubo golpe de Estado”, luego de otro comentario hecho por Denise Dresser al inicio de la semana. En días anteriores, la académica subrayó que el acuerdo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. “Para proteger/perpetuar su visión, AMLO institucionaliza co-gobierno con las fuerzas armadas. Y será un gobierno más opaco, más discrecional, menos democrático”, dijo en otro tuit.

