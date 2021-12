“Vivimos erosión democrática en México”: Denise Dresser contestó a AMLO

El día de hoy el mandatario comentó en su conferencia “Un acuerdo que emito, que es como un memorándum, para que se avancen los tramites y empujar al elefante, lo confunde y dice se ha dado un golpe de Estado” (Fotos: Cuartoscuro)

“Un golpe de Estado “blando” como él le llama.” Agregó Dresser en su cuenta de Twitter el día de hoy por la mañana. Esto en respuesta a la mención que realizó López Obrador en su conferencia matutina.

Refiriéndose a la ocasión en la que Denise afirmó que su gobierno dio un golpe de estado, luego de él otorgara facilidades a empresas y a las instituciones que están construyendo las obras más importantes del proyecto de la nombrada cuarta transformación.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

“Al volver a dedicarme tiempo hoy, López Obrador confirma que mi crítica es certera. Su ataque refuerza mi argumento: vivimos erosión democrática en México, por vía de militarización, decretismo, ilegalidad, y abuso de poder. Un golpe de Estado “blando” como él le llama.” Publicó la académica.

Durante la conferencia de prensa el presidente también mencionó los comentarios que se emitido sobre su mandato, algunos intelectuales. Como es el caso de Sergio Aguayo, a quién llamó a presentar pruebas de que en su gobierno aplica los mismo métodos represivos en el conflicto que se vive en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz aplicó en el movimiento estudiantil del 68.

Asimismo hizo mención de el poeta Javier Sicilia quién comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con Adolf Hitler.

“Pero los entiendo, se obnubilan, por el coraje de que se puso de manifiesto que no tienen convicciones, no tienen principios, no tiene ideales. Son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y son momentos de definición, ellos optaron por el conservadurismo” dijo en su conferencia.

“Demostraron lo que son: conservadores " concluyó. “Si no se hubiera llevado a acabo este cambio ellos seguirían no solo simulando sino engañando a mucho”. No es la primera vez que intelectuales y presidente se enfrentan en declaraciones y señalamientos. Denise Dresser ha sido una de las figuras que constantemente ha señalado al gobierno morenista.

El 25 de noviembre de este año, Denisse Dresser publicó en su cuenta denunciando un "golpe de Estado" (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

El 25 de noviembre de este año, Denisse Dresser publicó en su cuenta “Nos acaban de dar un golpe de Estado. El decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. Para proteger/perpetuar su visión, AMLO institucionaliza co-gobierno con las fuerzas armadas y se da un gobierno más opaco, más discrecional, menos democrático”.

En su momento López Obrador consideró que el mensaje de la politóloga “es de mala fe, de ignorancia, en el buen sentido de la palabras, o sea desconocer sobre un hecho” replicó que “Para que haya un co-gobierne se requiere reformar la constitución.” De igual manera destacó que Dresser tampoco tenía el conocimiento de la diferencia que existe entre un decreto y un acuerdo.

“Ella sostiene que di un golpe de estado, ya no soy Andrés Manuel, ya soy Augusto, ¡no se midió, y es académica!, da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral, pobres muchachos”, expresó retóricamente.

A la par el día de hoy la politóloga también emitió una publicación posterior. (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

A la par el día de hoy la politóloga también emitió una publicación en el que señaló: “Tan condenable la protección del Partido Acción Nacional (PAN) a su diputado federal Jorge Romero, como la protección del partido MORENA a Félix Salgado Macedonio. Ambos acusados de violación, y ambos impunes. ¿Quiénes son los fakefeministas entonces?”

Cabe destacar el 13 de diciembre del presente año se realizó una reunión encabezada por Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, y Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, en la que se discutieron los aspectos más relevantes de la gobernabilidad en México.

